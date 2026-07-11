El presidente de Kenia felicita a Wanyonyi por batir el récord del mundo de 1.000 metros

Nairobi, 11 jul (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, felicitó este sábado al atleta keniano Emmanuel Wanyonyi por su "logro histórico" al batir este viernes en la Liga Diamante de Mónaco el récord mundial de los 1.000 metros.

"Felicidades a Emmanuel Wanyonyi por batir el récord mundial masculino de 1.000 metros con un impresionante tiempo de 2:11.83 en la Liga Diamante de Mónaco, poniendo fin a una espera de 27 años por un nuevo récord mundial en esta prueba", afirmó Ruto en la red social X.

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"El logro histórico de Wanyonyi ha demostrado una vez más al mundo la fortaleza del atletismo keniano y ha llenado de orgullo a nuestra nación. Su extraordinario hito inspirará a muchas generaciones más de campeones", añadió el jefe de Estado.

El atleta, campeón olímpico de 800 metros, pulverizó este viernes el récord mundial de los 1.000 metros mejorando la anterior plusmarca que tenía su compatriota Noah Ngeny desde el 5 de septiembre de 1999, hace casi 27 años, en Rieti (Italia), con 2:11.96.

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Ruto también dio la enhorabuena a su compatriota Agnes Jebet Ng'etich por su "destacada victoria" en los 3.000 metros femeninos en Mónaco.

"El extraordinario tiempo de Ng'etich, 8:08.95, el tercero más rápido de la historia, es una muestra de la excelencia constante de Kenia en el atletismo", señaló el mandatario. EFE

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