El incendio de El Barraco (Ávila) alcanza las 250 hectáreas quemadas y mantiene el nivel 1

Ávila, 11 jul (EFE).- El incendio de El Barraco (Ávila) ha arrasado unas 250 hectáreas, la mayoría de monte bajo, desde que se declaró este viernes, según han confirmado a EFE fuentes de la Junta de Castilla y León, que mantiene el índice de gravedad potencial (IGR) 1.

Desde esa fecha, la web de Infocal cifra en 61 los medios que trabajan en la extinción de este fuego y en este momento participan un total de 26 medios humanos y materiales que trabajan en esta zona del Valle del Alberche, situada a unos 30 kilómetros al sureste de la capital.

PUBLICIDAD

El fuego de El Barraco afectó en la tarde de este viernes a las N-403 y AV-902, lo que obligó a declarar el IGR 2. Sin embargo, pocas horas después fueron reabiertas al tráfico.

De hecho, el actual nivel de riesgo se debe a la previsión de que las llamas pudieran hacer peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos más activos se sitúa en un cerro próximo a la localidad de San Juan de la Nava, según las mismas fuentes de la Junta, que esperan que los trabajos resulten efectivos, a la espera de la evolución del viento. EFE

agg/fsm/ess