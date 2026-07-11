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El Gobierno está en contacto con Reino Unido y Bélgica por los afectados en el incendio de Almería

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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación está en contacto con Reino Unido y Bélgica para compartir información sobre las personas de estos países afectadas en el incendio producido en Los Gallardos (Almería), que ha dejado ya una docena de muertos y arrasado 6.600 hectáreas, según ha informado este sábado.

Fuentes de Exteriores han apuntado que el ministro José Manuel Albares se encuentra en contacto con sus homólogos de Reino Unido, Bélgica, Canadá y Países Bajos, quienes han trasladado su "solidaridad y apoyo" por el "grave" incendio.

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Además, Albares y los ministros de Reino Unido y Bélgica han intercambiado información sobre la situación de las personas nacionales de estos países que han sido afectadas por el incendio y "seguirán en contacto" ante el desarrollo de "cualquier evolución", señalan las fuentes del Ministerio.

Estas mencionan asimismo la "solidaridad" con España y las "condolencias a las víctimas y sus familiares" que han compartido "numerosos" países y ministros a través de redes sociales.

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Previamente, Albares ya había agradecido este sábado los gestos de apoyo enviados durante las últimas horas por los líderes internacionales para los afectados por el incendio.

"Agradezco toda la solidaridad y condolencias que me trasladan tantos países y ministros de Exteriores para Almería, Andalucía y España en estos momentos dolorosos por los terribles incendios", ha manifestado Albares a través de un comunicado en redes sociales, en el que aseguraba que Exteriores estaba en permanente contacto con los países que tienen ciudadanos afectados.

Además de los líderes de la Unión Europea, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, han trasladado desde el viernes su apoyo y su ánimo a los afectados y puesto a disposición de España cualquier ayuda que solicite para combatir las llamas.

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EuropaPress

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