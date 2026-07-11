El corredor alicantino corneado en el encierro de Pamplona, hospitalizado en estado grave

Pamplona, 11 jul (EFE).- El corredor alicantino de 30 años S.M.L. ha quedado ingresado en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) en estado grave tras la cornada en el rostro sufrida en el encierro de este sábado.

Ha sido en el tramo de Mercaderes donde el hombre ha sido atendido en primera instancia, y trasladado después al HUN con un parte médico de "herida por asta de toro con fracturas mandibulares (sínfisis y ángulo izquierdo) y de apófisis pterigoides izquierda. Intenso enfisema subcutáneo y profundo con moderado efecto masa sobre vía aérea".

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Su pronostico es grave y el herido pasa a quirófano, según el parte, que avanza que dependiendo del alcance de las heridas quedará ingresado en planta de cirugía maxilofacial o medicina intensiva.

Las mismas fuentes han informado de otros diez corredores atendidos en el Hospital Universitario de Navarra tras el encierro de este sábado. Se trata de un pamplonés de 74 años, J.S.V., con traumatismo craneoencefálico, erosión en ambas rodillas y manos, y contusiones, heridas registradas en el tramo de Santo Domingo de las que está siendo valorado.

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El resto de los trasladados, todos ellos varones, presentan estado leve y han sido ya dados de alta. Son J.L.J., de 66 años de Rieza (Segovia), con un traumatismo y herida en un brazo, en el tramo de Mercaderes; D.G.E., de 31 años de Fresnillo de las Dueñas (Burgos) con fractura de cabeza de radio, en Estafeta.

También han sido atendidos en el hospital W.S.G., de 24 años de Quintanaortuño (Burgos), con un traumatismo en el tobillo en la plaza de toros; W.M., de 24 años y de Reino Unido, con herida en la rodilla y contusión en el tobillo, en Mercaderes; y D.T.M., de 50 años de Sarriguren (Navarra), con fractura costal y traumatismo torácico en el ayuntamiento.

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A ellos se suman, también leves, M.V.G., de 23 años de Navas (Barcelona) con contusión en el codo sin deformación, en Telefónica norte; J.I.H., de 28 años de Bilbao (Vizcaya), con traumatismo craneoencefálico leve en Telefónica; A.L.F., de 25 años de Elche (Alicante) con contusión en tobillo izquierdo en Espoz y Mina; y J.M.P., de 24 años de Ayora (Valencia) con traumatismo en extremidad inferior en Espoz y Mina. EFE