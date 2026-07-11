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El Atlético completa el fichaje de Hjulmand hasta 2031

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Madrid, 11 jul (EFE).- El Atlético de Madrid completó este sábado el fichaje del medio centro internacional danés Morten Hjulmand, procedente del Sporting de Portugal y que firma por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, según informó el club rojiblanco en sus canales oficiales.

A sus 27 años, los últimos tres en el Sporting de Portugal, el centrocampista internacional danés en 27 encuentros, con un gol y una Eurocopa disputada, en 2024, se convierte en el segundo refuerzo confirmado del Atlético de Madrid para el nuevo curso.

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Ya ha firmado al lateral izquierdo internacional español Alejandro Grimaldo, traspasado desde el Bayer Leverkusen y anunciado oficialmente la pasada semana. El siguiente movimiento de entrada al club podría ser el surcoreano Kang In Lee, desde el París Saint-Germain.

A la vez, el club presenta dos bajas hasta ahora desde la temporada pasada a la próxima, con las salidas del delantero francés Antoine Griezmann, leyenda del Atlético y fichado por el Orlando City, y el defensa central francés Clement Lenglet, que se ha ido al Benfica, primero un año como cedido y los dos siguientes ya como traspasado, pendiente de qué sucede con el futuro del argentino Nico González, tras el fin de su cesión desde el Juventus.

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“Centrocampista defensivo diestro de 27 años, destaca por su poderío físico, su recuperación de pelota y su lectura del juego, que potencia su capacidad de anticipación y su distribución de balón”, destacó el Atlético de Madrid sobre Hjulmand, en Madrid desde el pasado jueves para formalizar la operación tras superar el reconocimiento médico, con lo que se incorporará al equipo ya en el comienzo de la pretemporada de este lunes.

El centrocampista, formado en las categorías inferiores del Copenhague, ha jugado en el Admira Wacker, de la Bundesliga austríaca, con 74 partidos desde 2018 a 2021; después en el Lecce italiano, con el que ascendió a la Serie A, entre enero de 2021 y junio de 2023, con 95 encuentros; y, hasta este curso, en el Sporting de Portugal, al que llegó en el verano de 2023. Ha jugado 141 duelos, ha sido campeón de la Liga portuguesa en una ocasión, en 2023-24, y en otra de la Copa del país con el conjunto lisboeta.

“Asimismo, su jerarquía dentro y fuera del campo pronto le llevó a portar el brazalete de capitán en estos dos últimos clubes anteriormente citados, convirtiéndose además, en el caso del Lecce, en el capitán más joven de la historia de la entidad (con 23 años) y en el segundo de la historia de la Serie A tras Francesco Totti”, resaltó el Atlético de Madrid. EFE

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