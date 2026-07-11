El Atlético anuncia el fichaje de Hjulmand

Madrid, 11 jul (EFE).- El Atlético de Madrid anunció el fichaje del centrocampista internacional danés Morten Hjulmand con un vídeo a través de sus canales oficiales a bordo de un hipotético coche de fórmula uno, con el brazalete de capitán, las siglas MH en sus zapatillas con la bandera de Dinamarca y con un traje rojo, sin revelar más, ni siquiera el rostro ni el nombre en su publicación en su cuenta oficial de ‘X’.
El futbolista procede del Sporting de Portugal, en el que ha jugado los últimos tres años. EFE
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