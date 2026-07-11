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El Asisa Joventut, a la espera de las respuestas de Ricky Rubio y Nico Laprovittola

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Badalona (Barcelona), 11 jul (EFE).- El Asisa Joventut, en plena confección de la plantilla para la temporada 2026-27, está a la espera de las respuestas de los bases Ricky Rubio y Nico Laprovittola, el primero para su eventual renovación y el segundo para su posible vuelta a Badalona siete años después.

En lo que a Rubio se refiere, que regresó a la Penya el verano pasado 16 años después, disputó una temporada 2025-26 muy por encima de las expectativas, teniendo en cuenta que estuvo más de un año sin jugar por razones personales, y tanto la afición como el club esperan que el base del Masnou siga con la elástica verdinegra.

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Rubio acabó la temporada con unos notables promedios de 13,4 puntos y 5,3 asistencias por encuentro, siendo pieza clave en muchas de las victorias de un Asisa Joventut que llegó a las semifinales de la Liga Endesa pese a no ser cabezas de serie en el cuadro.

Desde el club son optimistas con la continuidad del base, pero se mantienen a la espera de una respuesta definitiva de un Rubio que se mostró muy feliz a lo largo de toda la temporada en Badalona.

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Por otro lado, si nos remontamos a 2019, el propio Ricky, en una rueda de prensa post-partido de su equipo en aquel entonces, los Utah Jazz, compareció ante los medios de comunicación con una camiseta de la Penya con el nombre de Laprovittola.

Un detalle que puede ser algo más que relevante teniendo en cuenta que ambos podrían estar juntos la próxima temporada en el conjunto badalonés, ya que el Asisa Joventut ofreció un contrato por dos temporadas al base argentino, según explicaron a EFE fuentes de la entidad.

El internacional albiceleste, de 36 años, se encuentra sin equipo tras terminar contrato con el Barça el 30 de junio y acabó el curso con buenas sensaciones en ataque, promediando más de 11 puntos en las eliminatorias de la Liga Endesa, después de dos temporadas marcadas por las lesiones.

Laprovittola dejó huella en su anterior paso por Badalona, donde brilló en 2018 y 2019 antes de dar el salto al Real Madrid, y la sintonía entre el jugador y el club es excelente.

De hecho, el técnico Dani Miret ha admitido públicamente el interés en el fichaje, y en la entidad catalana hay cierto optimismo con su llegada, pero aún están a la espera de recibir una respuesta a su oferta.

Por su parte, el base quiere quedarse en España, pero pidió unos días al Joventut para dar respuesta a su oferta, debido a la complejidad actual en el mercado Euroliga, y los movimientos constantes que hay diariamente.

Además de estas dos importantes operaciones pendientes de cerrar, el Asisa Joventut está de lleno en el mercado en la búsqueda de un escolta, un ala-pívot y un pívot para completar la rotación interior.

En lo que al ala-pívot se refiere, la opción prioritaria es el estadounidense Miles Norris, jugador que estuvo la temporada pasada en el Barça y que terminó contrato el 30 de junio. EFE

jvs/xsf

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