Confinada una urbanización de Mont-roig del Camp (Tarragona) por un incendio próximo

Barcelona, 11 jul (EFE).- Los Bombers de la Generalitat han pedido el confinamiento de más de mil vecinos de la urbanización El Casalot, en el municipio tarraconense de Mont-roig del Camp, por un incendio forestal próximo a la zona.

Los bomberos, han informado a EFE fuentes del cuerpo de emergencias, trabajan en el incendio con diez dotaciones terrestres y cuatro medios aéreos.

El fuego ha comenzado poco después de las doce del mediodía en una zona cercana a la calle de México del municipio y quema vegetación forestal.

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El incendio, según los bomberos, se propaga por el flanco izquierdo pero los efectivos temen más por la evolución del derecho, ya que es más próximo a la citada urbanización. EFE