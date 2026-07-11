Carolina Lapausa, entre resistir como 'Electra' a lo nuevo y el cambio inevitable

Paloma María Palomo

Mérida, 11 jul (EFE).- Para la actriz Carolina Lapausa, que da vida a 'Electra' en una versión lorquiana enmarcada en el Festival de Teatro de Mérida, la dificultad del ser humano a la hora de intentar adaptarse a una nueva realidad puede generar muchos escenarios, desde la defensa a ultranza de lo de siempre a la reacción más espontánea.

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El hecho de no saber cómo adaptarnos a lo nuevo o incluso el miedo a este se puede traducir en "sentirnos paralizados, reactivos", en posición de defensa o hasta definirnos un perfil de "venganza" ante la nueva realidad.

Lapausa (Madrid, 1981) ha analizado para EFE su personaje de Electra, una mujer que no dudo en urdir un plan junto a su hermano (Orestes) para vengar el asesinato de su padre. Ese plan incluía la muerte tanto de su propia madre (Clitemnestra) como el amante de ésta.

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"Era una mujer muy fuerte, con las cosas muy claras, con mucho poder de persuasión y con ese clarísimo objetivo. Le dio igual quien se pusiera por delante", sostiene la actriz madrileña, quien, sin embargo, añade un matiz en Electra: "en la intimidad era una mujer con mucho miedo y envidia".

De hecho, fue Orestes el autor de las muertes. Ante ello, Lapausa explica que en esta nueva versión de Electra, que el dramaturgo Juan Guerrero Zamora ha situado en un cortijo andaluz y cincela los personajes con carne y hueso, a Electra "le ponen delante" todo aquello a lo que no puede llegar por miedo o vulnerabilidad", que no es otra cosa que la nueva realidad que ha sacudido a su familia.

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Quizá la sociedad, añade la actriz, puede sentir lo mismo que Electra. Es decir, si hay carencia de herramientas para adaptarse ante incertidumbres sociales, políticas y sociológicas, el abanico de respuestas es muy amplio.

Electra opta por “agarrarse a las cosas que ha conocido y a la norma” de siempre.

Con el cortijo andaluz como lugar y el trasfondo de una historia familiar alejada de cualquier deidad o personaje clásico, está el pulso de esta familia contra Electra por querer mantener la tradición intacta.

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Es aquí donde está el origen y la razón por la que ella logra “sacar toda esa bilis y toda esa hiel”.

A pesar de esa armadura que podemos observar en Electra, la actriz asegura que hay otros caracteres que sobreviven en este personaje relacionados con “el miedo y la tradición, pero también con la supervivencia”.

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Extrapolando todo ello a la actualidad, Lapausa hace referencia al cambio tecnológico y a las redes sociales, a las que la actriz se ha referido como “una manera de regularnos cuando nos aburrimos o recibimos una mala noticia", lo que supone, a su vez, una adaptación del ser humano a la hora de gestionar sus sentimientos.

Para la actriz, el tránsito entre la realidad de siempre y la nueva "siempre dará miedo". "Es como soltar la liana a la que siempre hemos estado agarrados para asir la nueva... vértigo", ha remarcado. A su vez, el miedo se convierte en un aliado, pues "nos enseña a cuidarnos" en este tránsito. EFE

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