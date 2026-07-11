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Blanca del Rey: Bailar viene del gozo de sentir y eso no es lo mismo que la forma rítmica

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Mercedes Martínez

Córdoba, 11 jul (EFE).- La bailaora y coreógrafa Blanca del Rey considera que se puede aprender a bailar a través de una pantalla pero apostilla que se refiere a la forma rítmica porque el baile es "otra cosa: bailar viene del gozo de sentir".

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Del Rey (Córdoba, 1946) explica en una entrevista con EFE que se puede aprender a copiar lo que se está viendo, y entonces se reproduce el mundo de las formas, el brazo, el quiebro, la vuelta, "pero si no lo sientes si no lo respiras", eso no es bailar.

Apasionada del flamenco, de la danza y el baile y estudiosa de los mantones de Manila, Blanca del Rey hace hincapié en los sentimientos que tiene que transmitir el arte porque hay personas que técnicamente son "sensacionales pero no transmiten nada y viceversa porque "hay quien lo saca de sus entrañas" aunque no tenga la técnica.

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Dedicada toda su vida al baile y las coreografías, empezó a bailar en Córdoba a los 6 años, y se trasladó con su familia a Madrid cuando era una adolescente, considera que el arte debe tener una proyección más internacional en España donde "se cuida poco".

En su opinión, en el período desde la década de los 80 del pasado siglo hasta la actualidad, en España a las artes, en general, apenas se las ha apoyado y hace hincapié en el flamenco que es "único en el mundo" y la promoción que tiene es "nada de nada", un hecho que califica de "incomprensible".

Reconoce que cuando ella comenzó a bailar los artistas estaban "muy implicados", con una dedicación total a los ensayos y al trabajo, lo que denomina "una entrega vital".

En ello podía influir que no había "televisión, ni todas las cosas que entorpecen ahora" como las nuevas tecnologías que pueden ser positivas, pero por otro lado cree que son "francamente negativas".

Con una vitalidad arrolladora manifiesta su deseo de seguir haciendo cosas en su vida y pone de manifiesto que siente "una eclosión de sensaciones y de ilusiones" por el espectáculo que Paco López ha dirigido y guionizado sobre su trayectoria profesional y que, bajo la denominación de 'La Reina Blanca', se estrena este sábado en la clausura del Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba.

Este espectáculo, en reconocimiento a la artista en su 80 aniversario, es de contenido fundamentalmente dancístico e integra la presencia de los distintos componentes del arte flamenco, con la participación de artistas cordobeses junto a artistas galardonados en el Concurso Nacional de Arte Flamenco, del que se conmemora el 70 aniversario.

Con una dramaturgia y una puesta en escena originales, el espectáculo se estructura en tres líneas temáticas: lo recordado, que rememora la Córdoba en la que Blanca del Rey se formó como bailaora; lo soñado, que recrea sus grandes creaciones dancísticas a través de la interpretación de primeras figuras del flamenco actual; y lo vivido, concebido como una suite flamenca que toma a Blanca del Rey y al Corral de la Morería como hilo conductor de su trayectoria artística y vital.

Para la artista, que dirige el Corral de la Morería de Madrid junto a sus dos hijos, este espectáculo es la muestra de que en su Córdoba natal la quieren mucho, a pesar de ser una ciudad que no es proclive a reconocer el talento de sus artistas.

Respecto a la evolución del Festival de la Guitarra de Córdoba, Blanca del Rey considera que su evolución ha sido "maravillosa" pero que no debe quedarse ahí sino que debe pensar en cómo mejorar de cara al futuro.

Del Rey ha comparado la importancia de la guitarra en Córdoba con la de la lírica en Viena, con la diferencia de que en la capital austríaca han hecho promoción internacional y Córdoba aún adolece de ella. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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