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Bélgica despierta "orgullosa" tras la "amarga" victoria de España en el Mundial de fútbol

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Bruselas, 11 jul (EFE).- Bélgica le plantó cara a España pero finalmente quedó "eliminada con honor" tras el partido de cuartos de final del campeonato de fútbol internacional que se jugó este viernes en Los Ángeles (EE.UU), apuntaron aficionados y expertos belgas, que no dejaron de reconocer la "amarga" derrota de los 'Diablos Rojos' frente a La Roja.

"Amargo" fue la palabra escogida por el exfutbolista belga y congolés Joachim Mununga, quien, en declaraciones al medio belga RTBF, dijo: "creíamos que podíamos ganar, porque a esta selección española se le podía ganar (...) pero en el calor del momento sigue quedando la sensación de querer más".

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Por otro lado, el periódico francófono LeSoir argumentó que los belgas "sufrieron y resistieron", pero destacó el "error fatal" del portero de los 'Diablos Rojos' Senne Lammens, quien salió al campo a sustituir a Thibaut Courtois.

"Cruel, pero nada indigno", zanjó su corresponsal en Los Ángeles, Frédéric Larsimont.

Otros medios locales, como La Libre, hablaron con seguidores del conjunto belga que se reunieron para ver el partido en la plaza Dumon, en Bruselas, donde unas 12.000 personas vivieron la tensión y la emoción a través de una gran pantalla.

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"Lucharon a muerte, podemos estar orgullosos", dijo un aficionado tras la derrota, a lo que otro añadió que "perder frente a España es algo lógico".

Entre las sorpresas de la noche, los medios belgas también subrayaron las declaraciones de Courtois, el portero de los 'Diablos Rojos', quien al terminar el encuentro anunció que quiere tomarse "un descanso" de la selección de Bélgica.

"Mi opinión personal es que me gustaría tener un año tranquilo, no jugar en la Liga de las Naciones y quedarme en Madrid para recuperarme un poco", dijo en una entrevista el portero belga del Real Madrid, que sufrió una aparente lesión durante el partido de anoche.

"Al final, la decisión la tomará el entrenador. Si lo aceptan, podría seguir; si no, será el final", añadió el jugador. EFE

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