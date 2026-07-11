Badalona instalará una pantalla gigante para ver la semifinal entre España y Francia

Barcelona, 11 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) instalará una pantalla gigante en la plaza del President Tarradellas, en el barrio del Gorg, para ver la semifinal del Mundial de Fútbol que disputarán el próximo día 14 las selecciones de España y Francia.

El consistorio ha recordado este sábado que el alcalde de la ciudad, el popular Xavier García Albiol, ya anunció que si España llegaba a semifinales el ayuntamiento colocaría una pantalla gigante para poder seguir el partido.

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El encuentro se jugará en Dallas (EE.UU) y se retransmitirá en directo a partir de las 21.00 horas.

En el supuesto de que la selección española llegue a la final, que se jugará el día 19, el Ayuntamiento de Badalona ha anunciado que también habilitará una pantalla gigante. EFE

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