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Ayuso reivindica el compromiso "sin ira" de Ignacio Dancausa tras ser nombrado presidente de NNGG

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este sábado el compromiso y la lucha "sin ira" por la defensa de los valores que a su juicio encarna el recién nombrado presidente de Nuevas Generaciones (NNGG), Ignacio Dancausa, anterior líder de la organización juvenil del PP en Madrid.

En un mensaje publicado en su perfil oficial en redes sociales, Ayuso ha recalcado que Dancausa "empezó en la universidad pública, luchando por la libertad y la pluralidad, sin ira", y ahora "su empuje y compromiso con una juventud brava y despierta" harán de esta nueva etapa "la mejor de su historia".

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A las felicitaciones de la presidenta regional, y líder del PP en la Comunidad de Madrid, también se han unido las propias NNGG de Madrid, que han subrayado que la "fórmula Madrid" es significado de "éxito asegurado", incluyendo una fotografía de Ayuso y Dancausa en la que se lee el eslogan 'Siempre Ayusers'.

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