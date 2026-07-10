Zverev: "Sigo teniendo hambre"

Redacción deportes, 10 jul (EFE).- El alemán Alexander Zverev se mostró confiado de poder repetir el éxito de París hace algunas semanas y sumar en Wimbledon el segundo Grand Slam de su carrera que se jugará ante el italiano Jannik Sinner.

París su puso un cambió mental en el hamburgués. "En cuanto ganas un Grand Slam ya sabes que como hacerlo y sientes que puedes repetirlo", dijo el alemán que destacó el trabajo realizado. "He mejorado mis golpes y a veces el deporte es así. Hablas de la mentalidad o de cosas pero se trata de mejorar como jugador", analizó Zverev.

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El germano volverá el lunes al número dos del mundo del que cae Carlos Alcaraz, de baja desde abril por lesión en la muñeca. "Solo espero jugar un gran partido el domingo y lograr el título. Sigo teniendo hambre", dijo. "Quiero más. Quiero seguir al máximo nivel y ganar más y más torneos. Espero hacerlo en la final porque es otra gran oportunidad".

Sobre el partido contra el ídolo local Arthur Fery comentó que el partido "tuvo de todo un poco. No jugué especialmente bien el primer set aunque si luego, el segundo y el tercero. Necesité adaptarme a Fery y cuando lo hice estuve mejor", destacó.

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Zverev reconoce que ha cambiado algunas cosas de su juego. "Intento jugar de forma más agresiva y tener la iniciativa" y ensalzó al británico. "Creo que está al principio de su carrera y margen de mejora pero si estás en semifinales de Grand Slam es que lo has hecho bien. Es positivo que todavía tenga cosas que mejorar y crecer".

El alemán asume que le cuesta jugar ante rivales más bajos y más livianos y que debe adaptarse a esa situación y trabajar para mover el cuerpo mejor.

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Además, reconoce Zverev que ha variado algunas cosas en los torneos como quedarse al margen de lo que se dice de él. "En los grand Slam tengo el teléfono apagado siempre, no quiero perder la concentración ni distraerme".EFE