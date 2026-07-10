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Sábado, 11 de julio de 2026

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Madrid, 10 jul (EFE).-

INCENDIOS FORESTALES.- Almería- Seguimiento del incendio forestal en Los Gallardos (Almería) con un balance provisional de 12 fallecidos y una veintena de personas sin localizar, además de un millar de desalojados.

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PARTIDOS PP.- Valladolid.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura el Congreso de Nuevas Generaciones en Valladolid.

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PARTIDOS PSOE-M.- Las precandidatas en el proceso de primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Enma López y Reyes Maroto, entregan los avales recogidos entre la militancia socialista.

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PARTIDOS SUMAR.- Madrid - El partido Movimiento Sumar celebra una asamblea extraordinaria para renovar previsiblemente su dirección con una candidatura de unidad para tratar de superar la crisis interna que vive la formación, que desembocó en la dimisión de su secretaria de Organización Espacio COEM.

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GOVERN CATALUÑA.- Cervera (Lleida).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, encabeza el II Encuentro de Municipios Rurals.

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SANFERMINES 2026.- Pamplona.- Quinto encierro de los Sanfermines 2026 con la ganadería de José Escolar Gil.

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SANFERMINES 2026.- Pamplona - La calle Estafeta, probablemente la más conocida de Pamplona, cobra especial protagonismo durante los Sanfermines por la importancia que esta vía de 300 metros de longitud, enclavada en el Casco Viejo de la ciudad, tiene en los encierros de toros. Javier Rodrigo.

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OLA CALOR.- Sevilla - Unas mil personas viven en la calle en distintas zonas de la ciudad de Sevilla, cuya situación se agrava en periodos de intenso frío o de calor. Para intentar ayudarles, cada semana se despliega un grupo de voluntarios que les entregan alimentos y enseres de primera necesidad, y que, sobre todo, les dan “cariño, para que nunca se sientan solos”.

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MUNICIPIOS TORREJÓN.- Torrejón de Ardoz (Madrid).- Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz desde agosto de 2023, destaca la climatización de todas las aulas de los colegios públicos y la llegada de la universidad, pero reconoce el retraso del alquiler social tras abandonar la obra la empresa adjudicataria y anuncia un nuevo plan de 300 viviendas que debe estar listo en los próximos meses.

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COMUNICACIÓN REDES.- Santander.- El deporte y la salud son las experiencias que muestra el divulgador, estudiante de Medicina y deportista santanderino Miguel Añó, con unos 40.000 seguidores en sus redes sociales, en las que busca acercar el ejercicio a la sociedad porque cree, como afirma en una entrevista con EFE, que el deporte va a ser la medicina del futuro.

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FÚTBOL INCLUSIÓN.- San Sebastián - Las chicas del CF Tramontana, el primer equipo federado integrado por mujeres gitanas de España, han participado por primera vez en la Donosti Cup, la competición internacional de fútbol base que se celebra en San Sebastián, y han demostrado que para ellas este club es mucho más que un deporte, es una forma de romper estereotipos.

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DEPORTE MONTAÑA.- Alto Campoo (Cantabria).- El entorno de la estación de esquí de Alto Campoo acoge este sábado la tradicional prueba deportiva La Herradura de Campoo, de 24 kilómetros para corredores de montaña, de 12 para los amateur y también para 'andarines", que podrán disfrutar de los paisajes campurrianos además de hacer deporte.

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CAP ROIG.- Calella de Palafrugell.- La norteamericana Anastacia, que atesora unas ventas que superan los 30 millones de discos en todo el mundo después de su debut en 2000 con el álbum 'Not that kind', pasa este verano por el festival de Cap Roig, donde interpretará algunos de sus éxitos más conocidos.

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