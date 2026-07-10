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Rescatan un cayuco con 95 personas a bordo que fue localizado a 11 millas de El Hierro

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(Actualiza la NA5492 con los datos del cayuco tras su llegada a puerto)

El Pinar (El Hierro), 10 jul (EFE).- La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda ha remolcado hasta el puerto de La Restinga un cayuco con 95 personas a bordo que fue avistado cuando navegaba a unas 11 millas náuticas al sureste de la isla de El Hierro.

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Fuentes de la sociedad estatal de salvamento han informado a EFE de que, tras avistar la embarcación, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la Salvamar Diphda.

El cayuco fue remolcado hasta el puerto de esta localidad pesquera herreña para ser atendidos por los equipos sanitarios y de emergencia.

Ninguna de las personas que viajaba a bordo del cayuco ha necesitado ser trasladada al Hospital Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.

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Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 95 personas de origen subsahariano y entre ellas se encuentra una mujer y un menor, todos en aparente buen estado de salud.

A su llegada fueron atendidos en el puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), el servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

Según el relato de los migrantes, estos habrían realizado una travesía de siete días desde Mbour (Senegal) y a bordo de la embarcación viajaban personas de dicho país, Gambia, Guinea-Conakry y Guinea-Bisau.

Los ocupantes de este cayuco serán trasladados en las próximas horas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla. EFE

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