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Puente llama "sinvergüenzas" a los dirigentes del PP que relacionan Gobierno e incendios

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Madrid, 10 jul (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llamado este viernes "sinvergüenzas" a los dirigentes del PP que, como su secretario general, Miguel Tellado, consideran necesario un nuevo Gobierno capaz de responder ante incendios como el de Los Gallardos (Almería).

Tellado ha opinado que España necesita ”urgentemente” un “Gobierno central centrado en la gestión” que prevenga y dé respuesta a “tragedias” como el incendio que desde este jueves afecta a esa localidad almeriense, que se ha cobrado hasta el momento la vida de 12 personas.

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A esta afirmación y a la interpretación de que Tellado estaba politizando el incendio ha reaccionado el ministro en la red social X al afirmar: "¿Pero este pedazo de sinvergüenza está culpando al Gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias?".

Puente ha añadido en su reacción al secretario general del PP que son sus comunidades las que "recortan los efectivos antiincendios, que son de su competencia" y "no son capaces UNA VEZ MÁS -ha subrayado- de mandar el mensaje de esalert!".

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Después, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha utilizado la misma red social para criticar a Óscar Puente por su mensaje: "Un terrible incendio que ya ha dejado muertos y varios desaparecidos, y un ministro insultando a la oposición".

Algo a lo que Puente, a su vez, ha contestado con el mismo calificativo hecho extensivo esta vez a ambos dirigentes populares: "Sinvergüenzas. El incendio y sus consecuencias no tienen nada que ver con mi tuit y sí con vuestra NEFASTA GESTIÓN". EFE

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