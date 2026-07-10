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McIlroy, Kim y Smith, colíderes del Abierto de Escocia a mitad de torneo

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Redacción deportes, 10 jul (EFE).- El norirlandés Rory McIlroy, número 2 mundial, comparte con el surcoreano Tom Kim y el ingkés Jordan Smith el liderato del Abierto de Escocia, torneo organizado conjuntamente por el PGA Tour y el DP World Tour y antesala del Open Británoco de la semana que viene.

McIlroy y Kim se mantienen al frente del torneo, ambos con sendas tarjetas de 65 y 66 los dos primeros días. Se les une un Jordan Smith que gana 26 posiciones merced a una segunda ronda de 63 impactos (7 bajo par). El trío de líderes acumula 131 golpes totales (9 abajo) en el club The Renaissance de North Berwick.

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Aventajan en uno al dúo integrado por el inglés Matt Fitzpatrick, cuarto del ránking mundial, y el australiano Min Wo Lee.

Scheffler ve rota su racha de 78 cortes seguidos

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, vio rota su racha de 78 torneos consecutivos en los que superó el corte al quedar eliminado, al acabar con el par del campo tras su segundo recorrido.

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La última vez que Scheffler quedó eliminado en la mitad de un torneo fue en el campeonato FedEx St. Jude en agosto de 2022, hace 1.428 días, según datos del PGA Tour

El jugador de New Jersey hizo 72 golpes, dos por encima del par del Renaissance Club de North Berwick, en la costa este de Escocia, con dos 'birdies' y cuatro 'bogeys', con lo que retrocedió en la clasificación después de que en la primera ronda hiciera -2, a tres del liderato.

La del número uno del mundo era la racha más larga de cortes superados entre los jugadores que hay en activo en el circuito estadounidense, seguido por el inglés Matt Fitzpatrick con 28, uno de los que están en cabeza en Escocia.

Scheffler también pone fin a un lapso de 35 torneos consecutivos en los que finalizó entre los 25 primeros, la segunda más alta en los últimos cuarenta años por detrás de su compatriota Tiger Woods, con 38.

En cuanto a los españoles, empatados en el puesto 49 y con -2 en el acumulado, están situados Jon Rahm, Eugenio Chacarra, Nacho Elvira y Alejandro del Rey.

Tras empezar el jueves con un 73 (+3), Jon Rahm apretó los dientes este viernes y se clasificó para el fin de semana con una brillante vuelta de 65, con seis birdies por un solo bogey.

No pasan el corte David Puig (-1), Ángel Ayora (par), Ángel Hidalgo (+1) y Pablo Larrazábal (+3).

Al ser el prólogo del último 'major' de la temporada y estar organizado por los dos principales circuitos, el Abierto de Escocia reúne a la mayoría de los mejores jugadores del ránking mundial. EFE

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