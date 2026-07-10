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IU y PCE satisfechos por la investigación de la Audiencia Nacional a mandos israelíes

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Madrid, 10 jul (EFE).- IU y el PCE han expresado este viernes su “profunda satisfacción” por la admisión a trámite de sus dos querellas en la Audiencia Nacional para investigar a dos militares israelíes por un delito de detención ilegal en octubre a la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y en la que viajaba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

En un comunicado, Antonio Maíllo (IU) y Enrique Santiago (PCE) se han pronunciado tras admitir a trámite el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge las dos querellas impulsadas por ambas formaciones, junto a activistas, para que se investigue a dos mandos militares israelíes por el citado delito durante el abordaje el 1 de octubre de 2025 a la Flotilla Global Sumud.

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Lo han considerado un “paso muy importante” por parte de la Justicia española “en aplicación del Derecho internacional y de cara a la persecución de crímenes internacionales”.

Maíllo y Santiago valoran también que el juez instructor pida a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre si puede seguir investigando de manera independiente o si debe inhibirse para que siga ella.

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Asimismo, tachan de “incomprensible” que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opusiese meses atrás a que se tramitara la querella lo que, en su opinión, ha llevado al magistrado "a seguir con el procedimiento judicial en contra del criterio del Ministerio Público". EFE

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