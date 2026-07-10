Illa loa el sentido institucional de Aragonès en la entrega de documentación de su mandato

Barcelona, 10 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aplaudido este viernes el "alto sentido institucional" del expresidente Pere Aragonès en el acto con el que este ha entregado el fondo documental correspondiente a su mandato, que tuvo lugar entre 2021 y 2024.

La documentación se ha depositado en el Archivo Nacional de Cataluña, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde Illa y Aragonès han dado una nueva muestra de la buena relación que mantienen.

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El actual presidente socialista, jefe de la oposición bajo la presidencia del republicano Aragonès, ha alabado que su predecesor en el cargo pusiera "siempre por delante de todo" a la institución de la Generalitat.

Ha aplaudido su "concepto no patrimonial" de Cataluña y la Generalitat, ya que las instituciones "son de todos" y es determinante ejercer el cargo con "una visión inclusiva".

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"Este es un proyecto colectivo, aunque con visiones diferentes, pero debe haber una base común", ha defendido Illa.

En concreto, ha agradecido a Aragonès el "traspaso modélico" que le hizo al abandonar la Generalitat y que ha asegurado que él tomará como "referencia" cuando el Parlament invista a un nuevo president.

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El Govern de ERC le informó, en una reunión que se alargó durante varias horas, de decisiones pendientes de tomar y de proyectos en marcha a los que, posteriormente, Illa dio continuidad: ha citado como ejemplos el Pacto Nacional por la Lengua o el Estatuto de Municipios Rurales.

El president socialista ha señalado que, como sucedió en 2024, debe existir una transición entre un mandato y otro sin que se produzca un "corte limpio".

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En su intervención, Aragonès ha remarcado la "necesidad" de que la Generalitat catalana mantenga su carácter "inclusivo" y que garantice "derechos y deberes iguales" para todos los ciudadanos, ya que eso es lo que implica la idea de "un solo pueblo".

También ha afirmado que la historia de la Generalitat "es indisociable de la lucha por la libertad del país".

En un contexto de auge de la extrema derecha en buena parte del mundo -incluida Cataluña, a tenor de encuestas como la del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) difundida ayer jueves-, ha apuntado: "No se entendería la voluntad de autogobierno demostrada sin una sociedad cohesionada alrededor de un 'nosotros' compartido".

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Aragonès ha enmarcado en la "normalidad institucional" el acto celebrado esta mañana y ha señalado que la documentación entregada refleja que gobernar la Generalitat es "un trabajo de equipo". EFE

(foto)