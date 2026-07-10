Fran García se entrenó por primera vez con el Betis en su concentración en Alemania

Sevilla, 10 jul (EFE).- El lateral Fran García, traspasado al Betis por el Real Madrid, completó este viernes su primer entrenamiento con el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini en su concentración de pretemporada en la localidad alemana de Harsewinkel, en la región de Westfalia Oriental-Lippe, a la que se incorporó en la noche del jueves.

El lateral izquierdo manchego, de 26 años y que ha firmado un contrato por cuatro temporadas, hasta junio de 2030, se ejercitó por primera vez como jugador verdiblanco tras su llegada a última hora del jueves a la concentración en Alemania, acompañado por el director deportivo bético, Manu Fajardo, y el ejecutivo Ramón Alarcón.

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Fran García, que se reencontrará en el Betis con dos antiguos compañeros en el Real Madrid, el capitán Isco Alarcón y el centrocampista asturiano Álvaro Fidalgo, es el segundo fichaje bético tras el del medio uruguayo Facundo Bernal (Fluminense brasileño) y fue anunciado el pasado miércoles después de superar el reconocimiento médico.

Pellegrini aún aguarda la incorporación al grupo en tierras alemanas del extremo brasileño Antony dos Santos, quien tenía permiso del club para hacerlo más tarde para resolver asuntos personales y al que se le espera en las próximas horas.

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El técnico chileno cuenta con veintinueve futbolistas en la concentración de diez días en Harsewinkel, cerca de la ciudad germana de Bielefeld, donde el conjunto verdiblanco estará hasta el próximo 18 de julio y jugará ese último día un partido amistoso frente al Sportfreunde Lotte, equipo de la Regionalliga West, la cuarta división del fútbol alemán.

Es baja en esta estancia en Alemania el extremo marroquí Ez Abde, con unos días más de permiso tras su participación en los entrenamientos de Marruecos previos al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que finalmente no pudo jugar por lesión.

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Tampoco están el centrocampista Álvaro Fidalgo y el delantero Cucho Hernández, que han iniciado sus vacaciones tras la eliminación de sus respectivas selecciones, México y Colombia, de la cita mundialista en Norteamérica, en la que continúa el mediapunta internacional argentino Giovani Lo Celso.

Los concentrados del Betis en Alemania son Pau López, Valles, Guilherme, Masque, Bellerín, Ángel Ortiz, Natan, Bartra, Llorente, Valentín Gómez, Fran García, Junior, Emmanuel, De Roa, Gnangoro, Facundo Bernal, Fornals, Marc Roca, Isco, Corralejo, Rica, Losada, Deossa, Gonzalo Petit, Borja Alonso, Rodrigo Marina, Sosu, Riquelme y Pablo García. EFE

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