El Valencia Basket refuerza su juego exterior con Elizabeth Balogun

València, 10 jul (EFE).- El Valencia Basket ha fichado a la jugadora exterior Elizabeth Balogun, que firma por una temporada, según confirmó la entidad ‘taronja’ este viernes en un comunicado.

Balogun, de 25 años y 1.85 metros de altura, llega procedente del Landerneau francés, equipo con el que llegó a promediar 12,7 puntos, 6,5 rebotes y 13,8 créditos de valoración por partido la pasada temporada.

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La internacional nigeriana ya tiene experiencia en la Liga Femenina Endesa después de haber disputado la temporada 2023-2024 con el CB Bembibre. En la competición nacional alcanzó una media de 8,8 puntos por encuentro.

La nueva jugadora ‘taronja’ también pasó por el baloncesto estadounidense después de jugar en universidades como Georgia Tech, donde fue nombrada mejor novata de la temporada en 2018, Louisville y Duke. Este pasado mes de abril firmó un contrato de pretemporada con el Toronto Tempo, de la WNBA, y disputó dos partidos.

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Balogun es una de las habituales en las convocatorias de Nigeria desde que debutara en 2020 y, además de disputar torneos clasificatorios para el mundial de este año, jugó en el Afrobasket tanto de 2023 como de 2025. EFE

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