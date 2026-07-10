El Racing traspasa a Mario García al Widzew Lodz polaco

Santander, 10 jul (EFE).- El Real Racing Club ha traspasado al Widzew Lodz al lateral zurdo Mario García, que jugará el próximo curso en la primera división de Polonia, la Ekstraklasa.

Según ha informado el Racing en un comunicado, el cántabro vivirá su primera experiencia profesional fuera de la disciplina verdiblanca, a la que llegó en 2022 para integrar las filas del Rayo Cantabria y disputar, en su primer curso, tres partidos con el primer equipo en LaLiga Hypermotion.

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Durante esta etapa de cuatro cursos defendiendo el escudo racinguista, Mario ha disputado 83 partidos oficiales con el Racing, que ha agradecido al lateral de Peñacastillo su "compromiso y trabajo desde el primer día" y le ha deseado suerte en esta nueva experiencia. EFE