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El PP afirma que tras la imputación de Serrano a Sánchez no le queda "nadie limpio cerca"

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Valladolid, 10 jul (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este viernes que, tras la imputación en el caso Leire de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de la empresa pública Correos, ya "no queda nadie limpio cerca" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha apuntado el número dos de Alberto Núñez Feijóo en Valladolid, en un acto del XVI Congreso de Nuevas Generaciones (NNGG) en el que ha afirmado que con Serrano, "el imputado número 127 del PSOE", cae "otro íntimo" de Sánchez, alguien que estuvo a su lado "desde el primer momento".

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implicó este jueves a Serrano en el caso Leire sobre presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno y este viernes ha sido el juez Santiago Pedraz quien lo ha imputado.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha dado este paso, apoyado por la Fiscalía, después de que un informe de la UCO apuntase a la participación de Serrano, tanto en la rama del caso sobre la "obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI" como en una supuesta organización que se dedicaba presuntamente a boicotear causas judiciales.

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Según Tellado, con la imputación de Serrano "ha caído otro de los hombres del presidente" y ahora "no queda nadie limpio cerca" suyo porque "el que lo mancha todo es el propio Sánchez". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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