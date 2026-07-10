El Levante le da un toque blanco en el cuello y en las mangas a su camiseta azulgrana

Valencia, 10 jul (EFE).- El Levante presentó este viernes las nuevas equipaciones que lucirá durante la temporada 2026-2027, con una primera que mantiene las tradicionales franjas verticales azulgranas y que tiene como novedad el cuello y el ribete de la manga en color blanco, y una segunda que reinterpreta ese diseño con una combinación de colores negro y blanco roto.

La primera equipación conserva la identidad histórica del club con las icónicas franjas verticales en azul y granate. La camiseta incorpora un novedoso cuello de polo de punto en color blanco roto, rematado con finas líneas blaugranas que también se reproducen en los puños de las mangas.

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El conjunto se completa con un pantalón corto azul marino con cordón de ajuste en color granate y ribetes en blanco roto en las perneras, mientras que las medias presentan franjas horizontales alternas en granate y azul marino, atravesadas por una fina línea blanca central.

Por su parte, la segunda equipación mantiene el motivo de las franjas verticales, aunque adaptado a una combinación de negro y blanco, el color de la camiseta del Levante FC antes de la fusión con el Gimnástico en 1939.

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Los futbolistas escogidos para la puesta de largo fueron Iván Romero, Unai Elgezabal, Etta Eyong, Roger Brugué, Carlos Espí, Carlos Álvarez y Nacho Pérez. El escenario elegido para las fotografías oficiales fue el Teatro Principal de València.

En la sesión fotográfica también participaron las jugadoras del femenino Alma Velasco y María Gabaldón y los futbolistas de la Fundación Levante UD Teresa Jorquera y Andreu Roig.

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Coincidiendo con la presentación oficial, el Levante abrió este viernes una preventa exclusiva de las camisetas a través de su tienda 'online', informó el club en un comunicado.

Los aficionados que formalicen su compra mediante la página web podrán recoger su pedido a partir del próximo 24 de julio, fecha en la que tanto la primera como la segunda equipación también estarán disponibles para su venta en la tienda física del club. EFE

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