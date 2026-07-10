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El Levante le da un toque blanco en el cuello y en las mangas a su camiseta azulgrana

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Valencia, 10 jul (EFE).- El Levante presentó este viernes las nuevas equipaciones que lucirá durante la temporada 2026-2027, con una primera que mantiene las tradicionales franjas verticales azulgranas y que tiene como novedad el cuello y el ribete de la manga en color blanco, y una segunda que reinterpreta ese diseño con una combinación de colores negro y blanco roto.

La primera equipación conserva la identidad histórica del club con las icónicas franjas verticales en azul y granate. La camiseta incorpora un novedoso cuello de polo de punto en color blanco roto, rematado con finas líneas blaugranas que también se reproducen en los puños de las mangas.

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El conjunto se completa con un pantalón corto azul marino con cordón de ajuste en color granate y ribetes en blanco roto en las perneras, mientras que las medias presentan franjas horizontales alternas en granate y azul marino, atravesadas por una fina línea blanca central.

Por su parte, la segunda equipación mantiene el motivo de las franjas verticales, aunque adaptado a una combinación de negro y blanco, el color de la camiseta del Levante FC antes de la fusión con el Gimnástico en 1939.

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Los futbolistas escogidos para la puesta de largo fueron Iván Romero, Unai Elgezabal, Etta Eyong, Roger Brugué, Carlos Espí, Carlos Álvarez y Nacho Pérez. El escenario elegido para las fotografías oficiales fue el Teatro Principal de València.

En la sesión fotográfica también participaron las jugadoras del femenino Alma Velasco y María Gabaldón y los futbolistas de la Fundación Levante UD Teresa Jorquera y Andreu Roig.

Coincidiendo con la presentación oficial, el Levante abrió este viernes una preventa exclusiva de las camisetas a través de su tienda 'online', informó el club en un comunicado.

Los aficionados que formalicen su compra mediante la página web podrán recoger su pedido a partir del próximo 24 de julio, fecha en la que tanto la primera como la segunda equipación también estarán disponibles para su venta en la tienda física del club. EFE

pzm/nhp/cmm

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