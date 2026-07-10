Declarados esta tarde cinco incendios forestales en la Comunitat Valenciana

València, 10 jul (EFE).- Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de cinco incendios forestales que se han declarado la tarde de este viernes, tres en la provincia de Castellón -en Cirat, Lucena del Cid y Montanejos-, uno en la de Valencia que afecta al término de Simat de la Valldidna y el quinto en el municipio alicantino de Cocentaina.

En Castellón, nueves medios aéreos trabajan en las labores de extinción de los tres incendios, en las que también participan cuatro dotaciones del Consorcio, un técnico forestal, 10 unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, tres de ellos helitransportadas, y dos coordinadores forestales, según ha informado el Consorcio de Bomberos en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Emergencias 112 de la Generalitat ha comunicado que, en el caso de Lucena del Cid, hay siete medios aéreos en la zona y se han movilizado cinco unidades de bomberos de la Generalitat, junto con un autobomba, un helicóptero de coordinación y un agente medioambiental, además de la presencia de la Policía de la Generalitat.

Según ha publicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en sus redes sociales, las causas de los fuegos en Cirat y Lucena del Cid podrían haber sido sendos rayos.

PUBLICIDAD

En la provincia de Valencia, el incendio se ha declarado en Simat de la Valldigna y hasta el lugar se han desplazado un medio aéreo, una unidad de bomberos de la Generalitat con una autobomba y una dotación del Consorcio de Bomberos de Valencia, según Emergencias.

En el caso de Cocentaina, los medios movilizados son uno aéreo, dos unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales, una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Alicante y dos autobombas. EFE

PUBLICIDAD