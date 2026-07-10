Borrell dice que Trump "insulta" a España porque el Gobierno no hace "lo que él quiere"

Cuacos de Yuste (Cáceres), 10 jul (EFE).- El exvicepresidente de la Comisión Europea y ex secretario de Estado de Hacienda Josep Borrell ha afirmado este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "insulta" al Gobierno de España y al país porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no hace "lo que él quiere".

En declaraciones a EFE antes de pronunciar la conferencia de clausura del curso 'Relaciones UE-ALC: oportunidades y desafíos en un mundo en transformación', celebrado en el Monasterio de Yuste dentro del programa Campus Yuste, Borrell ha rechazado que el presidente del Gobierno español mantenga un enfrentamiento con Estados Unidos.

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"Pedro Sánchez no se ha enfrentado con Estados Unidos", ha asegurado.

Según Borrell, "el que se enfrenta con nosotros es el señor Trump, que insulta de todas las maneras posibles al Gobierno de España, a los españoles y al propio país porque no hacemos lo que él quiere".

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A su juicio, el mandatario estadounidense pretende que España "compre más armas a Estados Unidos" y que permita que "los aviones americanos puedan utilizar las bases en España para atacar a Irán".

"Como el Gobierno le dice que no, se enfada, y su enfado se manifiesta de esta forma grotesca e insoportable", ha afirmado Borrell, quien ha calificado a Trump de "grandísimo botarate".

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El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores ha defendido además que el presidente estadounidense "está jugando una gran comedia".

"Primero amenaza y luego dice que ha conseguido lo que quería gracias a que había amenazado, aunque eso no sea verdad", ha señalado, antes de añadir que ese es "el circo en el que vivimos". EFE

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