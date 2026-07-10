Amplían el dispositivo para combatir el incendio forestal en Moguer (Huelva)

(Actualiza la EX5241 con nuevos datos del dispositivo desplegado)

Huelva, 10 jul (EFE).- El Plan Infoca ha ampliado el dispositivo que desde primera hora de la tarde trabaja por aire y tierra en la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje Camino del Tresmal, del término municipal de Moguer (Huelva).

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De esta forma, según ha informado el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), son ya siete medios aéreos los desplazados al siniestro: un helicóptero ligero, cuatro semipesados y dos anfibios ligeros los activados.

Por tierra, el dispositivo está compuesto, tras la ampliación, por cuatro autobombas y 58 efectivos.

Además, se ha activado la Unidad Médica. EFE

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