0-1. España levanta su quinto Europeo sub-19 seguido tras vencer a Alemania en la final

Pablo Pérez Espino

Madrid, 10 jul (EFE).- La selección española femenina levantó este viernes su quinto Europeo sub-19 consecutivo, el octavo de su palmarés, tras vencer en la final a la de Alemania por 0-1 gracias a un gol de la capitana Irune Dorado, que logró batir con un disparo cruzado a la guardameta alemana Janne Krumme, la mejor de su equipo.

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España, vigente campeona de Europa, llegaba a la final consciente de que, como advirtió su seleccionador en la víspera, iba a ser un partido "completamente diferente" al disputado entre ambos equipos en Duisburgo el pasado 2 de diciembre, cuando las futbolistas de David Aznar derrotaron por 5-0 a las alemanas en la fase de clasificación.

Prueba de ello fue la intervención de valor gol de Laia López, que con un paradón a bocajarro a un cabezazo en el área chica de Strässer desbarató la ocasión más clara de Alemania en todo el encuentro y evitó que las jugadoras de Melanie Behringer inauguraran el luminoso en el minuto cinco.

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Superado el susto, España logró sacudirse los nervios, ganó presencia en el juego, encontró mejores sensaciones y empezó a generar fútbol ofensivo. Gurtubay avisó con un disparo cruzado que se marchó lamiendo el poste derecho tras aprovechar un balón largo de Laia que sorprendió a la zaga germana.

Minutos después, una buena combinación de ataque de 'la Rojita' puso a Alemania de nuevo contra las cuerdas: al borde del área chica, Rosalía recogió el pase de la muerte de Alba Cerrato, pero Krumme, que reaccionó rapidísimo, se hizo grande y le ganó partida con una parada providencial para sostener el empate.

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España, dueña de la posesión, gobernaba el partido a su gusto: encerró a Alemania en su campo y provocó graves pérdidas en su salida de balón pero, aunque mereció algo más, no encontró premio en un primera parte en la que su rendimiento fue progresivamente en ascenso.

Tras el descanso, las pupilas de Aznar, a la caza del gol, perdonaron de nuevo. Una poderosa cabalgada en solitario de Cerrato nacida de una nueva concesión defensiva acabó con un disparo precipitado que no encontró portería. España atosigaba y carecía, a partes iguales, de claridad de cara a gol.

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Como suele ocurrir a menudo en este tipo de situaciones, el balón parado sirvió para desatascar definitivamente el encuentro. El premio llegó en el minuto sesenta, cuando la capitana Irune Dorado abrió la lata en un córner en el que logró anticiparse a sus rivales y cruzar la pelota al palo alejado de Krumme, la mejor con diferencia de su equipo.

España lograba así trasladar las evidentes sensaciones de superioridad sobre el verde directamente al marcador. Durante la última media hora Melanie Behringer movió el banquillo, pero Alemania no fue capaz de poner en apuros a la vigente campeona, que se llevó el encuentro con un marcador más corto de lo que reflejó el juego, llevando a su vitrina su quinto Europeo consecutivo, el octavo de su palmarés.

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- Ficha técnica:

0. Alemania: Krumme; Száraz, Zähringer, Müller; Strässer (Eggert, min. 59), Schneider, Gmeineder, Memminger (Mia-Lena Maas, min. 80); Köpp (Terajak, min. 80), Börner (Zimmermann, min. 80) y Laila Portella (Paula Rintzer, min. 46).

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Seleccionadora: Melanie Behringer.

1. España: Laia; Julia Torres, Amaya, Silvia Cristóbal, Moreno; Rosalía, Gurtubay, Irune, Celia Segura (Adriana Folgado, min. 74); Alba Cerrato y Ainoa.

Seleccionador: David Aznar.

Goles: 1-0, m.60: Irune Dorado.

Árbitro: Miriama Bočková (Eslovaquia). Amonestó a la española Amaya García.

Incidencias: final del Campeonato de Europa sub-19 femenino de la UEFA 2026, disputada en el Grbavica Stadium de Sarajevo. EFE