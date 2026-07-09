Espana agencias

Paco Aurioles, ayudante de la selección y de Unicaja, nuevo director de cantera del club

Guardar
Google icon

Málaga, 9 jul (EFE).- Paco Aurioles, hasta ahora técnico ayudante del primer equipo del Unicaja y de la selección española absoluta desde 2017 hasta la reciente última ventana FIBA, ha sido nombrado nuevo director de cantera del club malagueño.

Aurioles sustituye a Ramón García, quien ha sido durante más de dos décadas el máximo responsable de las categorías inferiores del Unicaja, informó este jueves el club malagueño, que comienza así una nueva etapa en una cantera que "tantos éxitos ha tenido y tantos jugadores ha sacado para el primer equipo", según su director deportivo, Juanma Rodríguez.

PUBLICIDAD

El exjugador y entrenador malagueño, de 58 años, cuenta con una larga trayectoria como ayudante en el primer equipo del Unicaja con Sergio Scariolo, Chus Mateo -actual seleccionador español-, Luis Casimiro o Ibon Navarro, actual técnico cajista, además de haber dirigido en varias etapas a los equipos filiales y júnior de la entidad malagueña.

Como jugador, Paco Aurioles se formó en las categorías inferiores del Mayoral Maristas, con el que debutó en la Liga ACB, donde también jugó con Ferrys Lliria y Caja Cantabria, tras lo que comenzó su carrera de entrenador siendo técnico ayudante del equipo cántabro en la máxima categoría y a la vez director deportivo.

PUBLICIDAD

De regreso a Málaga, en la temporada 2004-05 dio el salto al cuerpo técnico del primer equipo del Unicaja liderado por Scariolo, hasta el curso 2006-07, y sumó a su palmarés la Copa del Rey 2005, la Liga ACB 2006 y la participación en la final a cuatro de la Euroliga 2007 en Atenas.

La siguiente campaña dirigió al Clínicas Rincón Axarquía en LEB Plata, un equipo vinculado, y en enero de 2011 regresó al cuerpo técnico del primer equipo como ayudante de Chus Mateo, donde siguió hasta el final de la 2011-2012 a las órdenes de Casimiro.

En la 2012-13 entrenó en la Liga China como ayudante de nuevo de Chus Mateo para regresar a Málaga como director general y entrenador del Clínicas Rincón Axarquía, primero, y del Unicaja júnior, posteriormente, antes de volver a la dinámica del primer equipo con Ibon Navarro, con siete títulos conquistados desde la 2018-19 hasta la 2025-26.

"Es un gran reto. Me considero un chico de la cantera y haber llegado a ser profesional del baloncesto, tanto como jugador como técnico u otras facetas desde la cantera, es lo que me motiva a hacer este trabajo. He entrenado a las dos últimas líneas del panel de canteranos que han debutado con el primer equipo (Nacho Rodríguez, Berni, Cabezas o Alberto Díaz), y eso es lo que quiero seguir haciendo estos años", afirmó a los medios del club Aurioles. EFE

jrl/cc/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un vuelo a Alicante no puede despegar por la cantidad de insectos que hay en cabina: “Nunca había visto una fiesta de mosquitos tan grande”

La aerolínea dejó a los pasajeros encerrados con los mosquitos durante 30 minutos antes de evacuar el avión

Un vuelo a Alicante no puede despegar por la cantidad de insectos que hay en cabina: “Nunca había visto una fiesta de mosquitos tan grande”

Cataluña mantendrá el tope al alquiler en la mayoría de municipios tensionados tras constatar que ha frenado la subida de precios

La Generalitat prorrogará la limitación más allá de marzo de 2027 en la mayor parte de las 271 localidades que tienen topada la subida de las rentas

Cataluña mantendrá el tope al alquiler en la mayoría de municipios tensionados tras constatar que ha frenado la subida de precios

La inesperada conexión entre el rey Carlos Gustavo de Suecia y Bonnie Tyler: el emotivo adiós a su cantante favorita, que inspiró el nombre de su perra

La Casa Real sueca ha mandado un comunicado para despedirse de la cantante británica

La inesperada conexión entre el rey Carlos Gustavo de Suecia y Bonnie Tyler: el emotivo adiós a su cantante favorita, que inspiró el nombre de su perra

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia revoca la sentencia que obligaba a concederle el arraigo familiar y avala que Extranjería archivara su solicitud al considerar imprescindible ese documento para acreditar el origen español del progenitor

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 10 de julio: Begoña se sentirá culpable por la ruptura de Andrés y Cloe hará una propuesta a Fina

Manuela advertirá a Claudia de Miguel en la ficción diaria de Antena 3

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 10 de julio: Begoña se sentirá culpable por la ruptura de Andrés y Cloe hará una propuesta a Fina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

La Justicia expulsa de España a un migrante que intentó acogerse a la regularización extraordinaria: Francia le prohibió entrar en el espacio Schengen hace una año

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

ECONOMÍA

Cataluña mantendrá el tope al alquiler en la mayoría de municipios tensionados tras constatar que ha frenado la subida de precios

Cataluña mantendrá el tope al alquiler en la mayoría de municipios tensionados tras constatar que ha frenado la subida de precios

La huelga de Renfe del 15 de julio afectará a más de 300 trenes de media y larga distancia

Pagar dos meses de alquiler por un piso vacío: la carrera de los universitarios por encontrar vivienda se adelanta al verano

Los clientes de Naturgy ya pueden reclamar la devolución de cantidades cobradas de forma ilegal por la gasista

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, jueves 9 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, jueves 9 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”