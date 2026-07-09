Paco Aurioles, ayudante de la selección y de Unicaja, nuevo director de cantera del club

Málaga, 9 jul (EFE).- Paco Aurioles, hasta ahora técnico ayudante del primer equipo del Unicaja y de la selección española absoluta desde 2017 hasta la reciente última ventana FIBA, ha sido nombrado nuevo director de cantera del club malagueño.

Aurioles sustituye a Ramón García, quien ha sido durante más de dos décadas el máximo responsable de las categorías inferiores del Unicaja, informó este jueves el club malagueño, que comienza así una nueva etapa en una cantera que "tantos éxitos ha tenido y tantos jugadores ha sacado para el primer equipo", según su director deportivo, Juanma Rodríguez.

PUBLICIDAD

El exjugador y entrenador malagueño, de 58 años, cuenta con una larga trayectoria como ayudante en el primer equipo del Unicaja con Sergio Scariolo, Chus Mateo -actual seleccionador español-, Luis Casimiro o Ibon Navarro, actual técnico cajista, además de haber dirigido en varias etapas a los equipos filiales y júnior de la entidad malagueña.

Como jugador, Paco Aurioles se formó en las categorías inferiores del Mayoral Maristas, con el que debutó en la Liga ACB, donde también jugó con Ferrys Lliria y Caja Cantabria, tras lo que comenzó su carrera de entrenador siendo técnico ayudante del equipo cántabro en la máxima categoría y a la vez director deportivo.

PUBLICIDAD

De regreso a Málaga, en la temporada 2004-05 dio el salto al cuerpo técnico del primer equipo del Unicaja liderado por Scariolo, hasta el curso 2006-07, y sumó a su palmarés la Copa del Rey 2005, la Liga ACB 2006 y la participación en la final a cuatro de la Euroliga 2007 en Atenas.

La siguiente campaña dirigió al Clínicas Rincón Axarquía en LEB Plata, un equipo vinculado, y en enero de 2011 regresó al cuerpo técnico del primer equipo como ayudante de Chus Mateo, donde siguió hasta el final de la 2011-2012 a las órdenes de Casimiro.

PUBLICIDAD

En la 2012-13 entrenó en la Liga China como ayudante de nuevo de Chus Mateo para regresar a Málaga como director general y entrenador del Clínicas Rincón Axarquía, primero, y del Unicaja júnior, posteriormente, antes de volver a la dinámica del primer equipo con Ibon Navarro, con siete títulos conquistados desde la 2018-19 hasta la 2025-26.

"Es un gran reto. Me considero un chico de la cantera y haber llegado a ser profesional del baloncesto, tanto como jugador como técnico u otras facetas desde la cantera, es lo que me motiva a hacer este trabajo. He entrenado a las dos últimas líneas del panel de canteranos que han debutado con el primer equipo (Nacho Rodríguez, Berni, Cabezas o Alberto Díaz), y eso es lo que quiero seguir haciendo estos años", afirmó a los medios del club Aurioles. EFE

PUBLICIDAD

jrl/cc/jl