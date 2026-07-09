Espana agencias

Abandona el belga Uijtdebroeks, líder del Movistar

Guardar
Google icon

Gavarnie-Gèdre (Francia), 8 jul (EFE).- Se acabó el Tour para el belga Cian Uijtdebroeks, jefe de filas del Movistar, que acudía a su primera ronda gala con la ambición de acabar entre los diez primeros, pero, asolado por las enfermedades desde el primer día, abandonó en la sexta etapa en el ascenso al Tourmalet.

El corredor, de 23 años, sufría una gastrointeritis y diarrea que ya habían comprometido su continuidad en la carrera durante los días anteriores, pero se había aferrado a continuar.

PUBLICIDAD

Pero la primera gran etapa de montaña fue demasiado para el corredor, que no pudo con las rampas del durísimo Tourmalet. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La inesperada conexión entre el rey Carlos Gustavo de Suecia y Bonnie Tyler: el emotivo adiós a su cantante favorita, que inspiró el nombre de su perra

La Casa Real sueca ha mandado un comunicado para despedirse de la cantante británica

La inesperada conexión entre el rey Carlos Gustavo de Suecia y Bonnie Tyler: el emotivo adiós a su cantante favorita, que inspiró el nombre de su perra

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia revoca la sentencia que obligaba a concederle el arraigo familiar y avala que Extranjería archivara su solicitud al considerar imprescindible ese documento para acreditar el origen español del progenitor

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 10 de julio: Begoña se sentirá culpable por la ruptura de Andrés y Cloe hará una propuesta a Fina

Manuela advertirá a Claudia de Miguel en la ficción diaria de Antena 3

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 10 de julio: Begoña se sentirá culpable por la ruptura de Andrés y Cloe hará una propuesta a Fina

La huelga de Renfe del 15 de julio afectará a más de 300 trenes de media y larga distancia

Los trabajadores denuncian un supuesto “abandono premeditado” del servicio de Mercancías de la empresa ferroviaria

La huelga de Renfe del 15 de julio afectará a más de 300 trenes de media y larga distancia

Pagar dos meses de alquiler por un piso vacío: la carrera de los universitarios por encontrar vivienda se adelanta al verano

La escasez de oferta obliga a miles de estudiantes a buscar alojamiento desde junio y pagar uno o dos meses de renta por una casa que no van a habitar hasta que empiece el curso

Pagar dos meses de alquiler por un piso vacío: la carrera de los universitarios por encontrar vivienda se adelanta al verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

La Justicia expulsa de España a un migrante que intentó acogerse a la regularización extraordinaria: Francia le prohibió entrar en el espacio Schengen hace una año

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

ECONOMÍA

La huelga de Renfe del 15 de julio afectará a más de 300 trenes de media y larga distancia

La huelga de Renfe del 15 de julio afectará a más de 300 trenes de media y larga distancia

Pagar dos meses de alquiler por un piso vacío: la carrera de los universitarios por encontrar vivienda se adelanta al verano

Los clientes de Naturgy ya pueden reclamar la devolución de cantidades cobradas de forma ilegal por la gasista

Primer informe sobre absentismo tras la polémica con Feijóo: España registra más bajas, pero no todas son fraude ni se solucionan recortando sueldos

Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre almacenar objetos en el garaje

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, jueves 9 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, jueves 9 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”