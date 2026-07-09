Abandona el belga Uijtdebroeks, líder del Movistar

Gavarnie-Gèdre (Francia), 8 jul (EFE).- Se acabó el Tour para el belga Cian Uijtdebroeks, jefe de filas del Movistar, que acudía a su primera ronda gala con la ambición de acabar entre los diez primeros, pero, asolado por las enfermedades desde el primer día, abandonó en la sexta etapa en el ascenso al Tourmalet.

El corredor, de 23 años, sufría una gastrointeritis y diarrea que ya habían comprometido su continuidad en la carrera durante los días anteriores, pero se había aferrado a continuar.

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Pero la primera gran etapa de montaña fue demasiado para el corredor, que no pudo con las rampas del durísimo Tourmalet. EFE