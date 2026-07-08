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Xosé Neira Vilas será el homenajeado en las Letras Galegas de 2027

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A Coruña, 8 jul (EFE).- El presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, ha anunciado este miércoles que Xosé Neira Vilas será el homenajeado en las Letras Galegas de 2027.

El pleno de la institución académica, celebrado en el palacio de María Pita de A Coruña, ha elegido a Xosé Neira Vilas (Vila de Cruces, Pontevedra, 1928-2015) por unanimidad frente a la otra candidatura, retirada, que era la de Constantino García González (Oviedo, 1927-Santiago de Compostela, 2008).

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El escritor y periodista está enmarcado dentro del realismo social crítico y es autor, entre otras obras, de 'Memorias dun neno labrego' (1961), premiada en numerosas ocasiones y libro más editado de la historia de la literatura gallega.

Neira Vilas es el homenajeado número 67 de las Letras Galegas, creadas en 1963 y que hasta el momento han reconocido a 59 figuras masculinas y 8 femeninas; la condición para poder protagonizar este día, que se celebra el 17 de mayo de cada año, es haber fallecido hace al menos diez años y, a partir de ahí, es la Academia quien elige entre las candidaturas que presentan sus miembros.

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Monteagudo ha detallado que hubo "un debate amplio sobre las dos candidaturas presentadas" y "finalmente las personas que presentaron la candidatura de Constantino García la retiraron, por lo que el acuerdo se tomó por unanimidad del pleno", si bien ha incidido en que en el pleno "hubo una reflexión" sobre la importancia de destacar que es en esta sesión cuando se elige la figura homenajeada.

Ha definido Monteagudo a Neira Vilas como "un auténtico constructor" del "imaginario colectivo" de Galicia, no solo a través de su obra cumbre, 'Memorias dun neno labrego', sino también con el resto de sus trabajos, en una trayectoria polifacética en la que sobresale la importancia que tiene para Galicia "la diáspora, la emigración", un fenómeno que define al país y que a veces se olvida.

"Fue capaz de construir una lengua rica, viva y, al mismo tiempo, espontánea", ha dicho sobre un autor con un "talento extraordinario" que utilizó para plasmar "esa humanidad cautivadora" y "entrañable". EFE

(foto)

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