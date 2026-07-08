Villares: "El objetivo es la permanencia, llegar cuanto antes a esos 42 o 43 puntos"

A Coruña, 8 jul (EFE).- El capitán del Deportivo, Diego Villares, apuntó este miércoles que la pretemporada está siendo “más ilusionante” que las últimas porque en este curso liguero volverán a Primera División, ocho años después, e incidió en que "el objetivo es la permanencia" y "llegar cuanto antes a esos 42 o 43 puntos".

“Veo a la gente muy ilusionada con este regreso a Primera. Nuestro objetivo será parecido a cuando ascendimos a Segunda el primer año, llegar cuanto antes a esos 42 o 43 puntos que te dan la salvación. A partir de ahí, ya se verán otras cosas”, manifestó en rueda de prensa.

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El centrocampista recordó que dio el salto al primer equipo estando en Segunda División B y ahora cumplirá su “sueño” de jugar en la máxima categoría con la camiseta deportivista.

Preguntado por su reciente ampliación de contrato hasta junio de 2028, Villares señaló que ese siempre fue su deseo, por eso fue “fácil” llegar a un acuerdo con el club.

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“Siempre hubo entendimiento. Desde el primer momento yo ya había dejado claro cuál era mi intención, y el club también me trasladó. Como todas las renovaciones hubo meses de contacto, pero al final llegamos a un acuerdo fácilmente”, indicó.

El capitán del Dépor dijo que la llegada del portero internacional español Leo Román, el defensa polaco Bright Ede y el centrocampista holandés Teun Gijselhart, a los que ve “muy ilusionados”, aportará “energía nueva” al vestuario blanquiazul. EFE

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