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Un acusado acepta dos años de cárcel por una estafa de medio millón de guantes durante pandemia

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Uno de los dos acusados de estafar más de 86.000 euros en una operación de compraventa de 500.000 guantes de nitrilo durante la pandemia de la Covid-19 ha aceptado este miércoles una condena de dos años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid.

El pacto, ratificado al inicio de la vista oral, contempla además una multa de 720 euros y la suspensión de la ejecución de la pena de prisión durante tres años, condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir y satisfaga la responsabilidad civil pendiente mediante el abono de, al menos, 2.500 euros mensuales, con el objetivo de saldar la deuda en el plazo de un año. La conformidad recoge la aplicación de las atenuantes de reparación del daño, al haber consignado 6.000 euros.

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Respecto al otro acusado, el tribunal ha dictado una orden de búsqueda y captura al no presentarse a la vista oral.

La causa se refiere a unos hechos ocurridos en mayo de 2020, cuando, en plena escasez de material sanitario provocada por la pandemia, una empresa encargó la compra urgente de 500.000 guantes de nitrilo por un importe de 127.063 euros.

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Según sostenía inicialmente la Fiscalía, ambos procesados actuaron de común acuerdo aparentando que suministrarían el material cuando, en realidad, tenían la intención de incumplir el contrato y apropiarse del dinero recibido.

La empresa compradora llegó a recuperar 41.000 euros semanas después de realizar las transferencias, pero nunca recibió la mercancía ni le fueron reintegrados los 86.063 euros restantes, cantidad que continúa siendo objeto de la responsabilidad civil derivada del procedimiento.

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EuropaPress

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