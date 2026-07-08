Ryunosuke Sato, decimoquinto japonés en jugar en LaLiga, a seguir la estela de Kubo

Valencia, 7 jul (EFE).- El nuevo centrocampista del Valencia Ryunosuke Sato será el decimoquinto japonés en jugar en LaLiga y en su primera experiencia en Europa aspirará a seguir la estela de Take Kubo, su compatriota más reconocido en la historia de la competición española.

Sato, cuyo contrato con el Valencia es por cinco temporadas, será el primer japonés en vestir la elástica blanquinegra del primer equipo masculino valencianista. Sin embargo, la Primera División española ha sido el destino de varios japoneses en los últimos treinta años.

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El primer japonés en llegar a LaLiga fue el delantero Shōji Jō, que llegó al Valladolid en la temporada 1999-2000, en la que jugó 15 partidos y marcó dos goles, y el segundo fue Akinori Nishizawa, quien llegó al Espanyol en la 2000-2001.

La estancia de la mayoría de los jugadores nipones en la Liga ha sido corta con una o dos temporadas como máximo. Los únicos dos jugadores que rompen esa dinámica son Take Kubo, que lleva siete temporadas en la Liga, y Takashi Inui, que estuvo seis.

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Kubo es el jugador japonés con más partidos en la historia de LaLiga con 219 encuentros y 29 goles repartidos entre sus etapas en el Mallorca, Villarreal, Getafe y la Real Sociedad, su actual equipo, en el que lleva cuatro temporadas, mientras que Inui, que acaba de fichar por el Júbilo Iwata de la Segunda División japonesa, jugó 166 partidos entre el Eibar, en dos etapas, Betis y Alavés.

Así, Sato se convertirá en el decimoquinto jugador japonés en debutar en la Liga y, si cumple la larga duración de su contrato, tiene la posibilidad de ser uno de los futbolistas de su país con más partidos de la Liga.

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Otro japonés que también podría debutar en la Liga es Kazunari Kita. La Real Sociedad ha hecho efectiva este verano la opción de compra que tiene sobre el defensa con un contrato hasta el final de la temporada 2029-2030 después de que el futbolista destacara en el equipo filial, donde parece que continuará. EFE

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