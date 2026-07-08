Resines presenta 'Haciendo amigos': "Trabajar con actores con discapacidad es asombroso"

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 8 jul (EFE).- Antonio Resines y Quim Gutiérrez son dos ladrones que se esconden en un campamento para personas con discapacidad intelectual en 'Haciendo amigos', una comedia producida por Santiago Segura que se estrena este viernes. "Ha sido asombroso, ellos hacen la diferencia de la película", asegura Resines sobre sus compañeros de reparto.

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"Espero que la gente se dé cuenta de que aunque tengamos discapacidad, y con apoyo, somos capaces de hacer todo lo que tú quieras y un poco más", confirma en una entrevista con EFE una de estas actrices, Mari Carmen Lara, que debuta junto a compañeros como Israel Romero, María Masián, Pablo Márquez, Mario Navarro, Christofer Ortiz, Juan Fernández, Curro Fire y Ana Mencía.

La cinta está dirigida por David Marqués, coguionista junto a Javier Fesser de la exitosa historia de superación y reivindicación de la diferencia que fue 'Campeones' (2018) y su secuela 'Campeonex' (2023).

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Para Resines, 'Haciendo amigos' tenía ya "una base estupenda, que era el guion" de Marta González de Vega, que también actúa en la película -es una de las monitoras, como Megan Montaner- y además es la coautora de muchas de las historias dirigidas por Segura, como 'Padre no hay más que uno'.

En este caso, ha escrito una historia sobre un choque improbable entre dos mundos: el de dos delincuentes de poca monta y el compuesto por los asistentes a un campamento teatral de personas con discapacidad.

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"No me imaginaba encontrar a esta gente tan maravillosa. El primer día que hicimos una lectura de guion fue asombroso", relata Resines, de 71 años, rostro de películas y series como 'Los Serrano' o 'La buena estrella', por la que ganó un goya.

Por eso, aunque reconoce que todo el elenco de profesionales ha hecho un trabajo "bastante decente", lo que hace de 'Haciendo amigos' una "película magnífica" son los actores con diferentes tipos de discapacidad intelectual. "No tienen filtro, lo hacen todo bien, es imposible intentar imitarlos", remarca.

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Las situaciones cómicas se suceden debido a los equívocos que supone que su compañero de fechorías en la película, Quim Gutiérrez, pretenda pasar desapercibido como uno de los alumnos del campamento.

A Gutiérrez, trabajar con estos actores noveles -aunque varios hacían teatro- le ha puesto "en jaque muchas veces". "Utilizan recursos distintos a los de los actores profesionales y te obligan a ti a trabajar desde otro sitio. Y eso es un ejercicio que te mantiene muy despierto de cabeza y que da lugar, en este caso, a mucha comodidad", subraya.

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"Para mí una de las de las lecciones de esta película es que rápidamente, con ponerme una camiseta un poco más grande y quedarme muy quieto, daba el efecto de alguien con discapacidad. Entonces pensé ¿realmente qué es lo que nos diferencia tanto?", se pregunta el actor de 'Amarga Navidad' y 'Primos'.

En ese momento, relata, se dio cuenta de que "es la etiqueta lo que te separa. Yo digo que hay personas con discapacidad y personas con discapacidad disimulada, que es donde estaría yo", asegura sobre esta experiencia.

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Quim Gutiérrez reconoce que se acercó a este guión con cautela. "Es una peli que inicialmente lees con reparos por no querer ofender, por querer tratar las cosas bien, y no pecar de paternalismo sobre todo". Pero asegura que tardó poco en superar esos prejuicios, porque "muy rápidamente ya se enseña por dónde van los mimbres".

"La peli no habla de la discapacidad como tema, sino que aparece y creo que precisamente eso rompe una lanza en favor de una visión no paternalista", asegura al respecto.

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Durante la película, Gutiérrez comparte numerosas escenas con Israel Romero, quien entre gestos exagerados le irá imponiendo una serie de ridículos atuendos para sus días en el campamento. No obstante, este actor amateur confiesa que su escena favorita es la de una persecución policial en coche, donde, como en varias escenas de la película, los espectadores encontrarán algún cameo sorpresa. EFE

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