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Primer ministro belga dice que no habló con Trump de fútbol tras la polémica del Mundial

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Ankara, 8 jul (EFE).- El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, afirmó este miércoles que no abordó con el presidente estadounidense, Donald Trump, la polémica generada en torno al partido de octavos de final del Mundial de Fútbol disputado el martes entre Bélgica y EE.UU., y que terminó con victoria de los europeos.

"Lo crean o no, no hablamos sobre fútbol", dijo el mandatario belga a su llegada a la cumbre de la OTAN que se celebra entre el martes y hoy en Ankara, y al ser preguntado por los medios si en la cena de líderes de la víspera este tema formó parte de las conversaciones.

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"Tenemos importantes asuntos que discutir, y el fútbol es considerado el más importante de los asuntos no importantes. Yo creo que no es importante así que no saqué el tema", dijo el líder nacionalista flamenco.

El partido del martes terminó con victoria por 1-4 para el combinado belga, tras el escándalo desencadenado por la decisión de la FIFA de indultar al delantero estadounidense Folarin Balogun para ese encuentro después de haber sido expulsado en un partido previo.

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La roja que recibió el máximo goleador de EE.UU. quedó sin efecto para el partido ante Bélgica después de que el propio Trump admitiera haber pedido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara esa medida disciplinaria.

Esta decisión generó una avalancha de críticas a nivel global, incluyendo las de la federación de fútbol belga o del ministro de Exteriores, Maxime Prévot, quien la tildó de "incomprensible".

Tras la contundente victoria de los 'Diablos Rojos', los belgas se acordaron de forma burlesca de la polémica por medio de mensajes a través de la cuenta oficial de la federación belga o incluso de gestos de los propios jugadores, que celebraron su triunfo imitando el característico baile de Trump. EFE

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