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Planas reivindica la gastronomía como activo para la proyección internacional de España

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Santander, 8 jul (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reivindicado este miércoles en Santander la gastronomía como uno de los principales activos estratégicos de España y una herramienta fundamental para reforzar la proyección internacional del país y de sus productos agroalimentarios.

Lo ha señalado así durante la clausura del curso sobre la gastronomía española celebrado estos días en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, donde ha avanzado que este otoño se pondrá en marcha una nueva campaña de promoción de alimentos bajo el lema 'España sabe', como continuación de la iniciativa 'España, el país más rico del mundo'.

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Planas ha defendido el papel de la cocina española como elemento de promoción exterior de un sector que representa el 9 % del PIB nacional y genera más de 78.000 millones de euros en exportaciones anuales.

Y ha recordado que España es la cuarta potencia agroalimentaria de la Unión Europea y la séptima del mundo. Además, la alimentación es el primer sector exportador manufacturero del país, con cerca del 20 % de las exportaciones nacionales.

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En este contexto, ha destacado que la gastronomía permite proyectar la imagen de España en el exterior y contribuir al reconocimiento internacional de los alimentos y bebidas del país.

Una estrategia que, según ha añadido, se apoya también en la fortaleza turística del país, que recibe alrededor de 98 millones de visitantes al año, muchos de los cuales conocen los productos españoles a través de la restauración y posteriormente los demandan en sus países de origen.

Durante su intervención, ha puesto en valor el reconocimiento internacional alcanzado por la restauración española y ha resaltado que España es el quinto país del mundo en número de estrellas Michelín y cuenta con 16 restaurantes distinguidos con tres estrellas.

El ministro ha subrayado que la gastronomía conecta el trabajo de agricultores, ganaderos, pescadores, industria alimentaria y restauradores con otros ámbitos como la cultura, el turismo y la internacionalización, lo que la convierte en un instrumento de gran valor para la economía española.

Antes de participar en la clausura del curso, Planas ha visitado el Laboratorio Agroalimentario del Ministerio en Santander, uno de los centros de referencia de la red estatal, donde ha destacado la importancia de la seguridad, la calidad y la innovación como bases del éxito del sistema agroalimentario español.

Y ha defendido la necesidad de seguir apoyando la presencia internacional de los profesionales de la gastronomía española, a los que ha calificado como "una expresión de la identidad, la historia y la capacidad de proyección exterior del país". EFE

ca/pgh/jla

(Foto)

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