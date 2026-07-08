Planas llama a la prudencia porque "cualquier chispa se puede convertir en un incendio"

Santander, 8 jul (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho un llamamiento a la prudencia porque "cualquier chispa se puede convertir en un incendio forestal".

Planas lo ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en Santander en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en donde ha recordado que se viven momentos de riesgo en incendios forestales.

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También ha lamentado que "hay quien niega el cambio climático".

"Hemos visto hace unos días el acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Andalucía, una de las comunidades que más sufre el cambio climático en nuestro país. Ausencia de pluviometría, altísimas temperaturas, afectación sobre la producción agroalimentaria... pues resulta que el cambio climático no existe por razones ideológicas. Me parece un sinsentido absoluto", ha manifestado.

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Planas ha defendido que es preciso responder ante este fenómeno y ha señalado, en este sentido, a las acciones para la mejora del regadío, al seguro agrario y a las nuevas técnicas genómicas.

"El Diario Oficial de la Unión Europea acaba de publicar la regulación legal. Creo que es un paso adelante muy importante. Tenemos que conseguir, y es posible con mutaciones simples, el tener semillas y plantas que sean más resistentes a las altas temperaturas y a la ausencia de agua, además de con otras características", ha explicado.

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El ministro es "optimista" porque cree que "estamos siendo capaces de luchar contra el cambio climático".

Y se ha referido al "cambio de paradigma" en España en relación con las energías renovables, ya que "más del 80 % de nuestra energía viene de fuentes renovables y además es más barata".

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"Nos hemos convertido en un destino muy atractivo y se está viendo en los datos económicos para la inversión extranjera. Hay que hacer eso y adaptarnos", ha considerado.

Sanidad animal

Preguntado por los 132 millones de fondos distribuidos para sanidad animal, vegetal y actuaciones vitivinícolas, el ministro ha destacado que se trata de "una aportación muy importante".

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Ha dicho que es "una contribución extraordinaria del Gobierno de España" y que las comunidades autónomas tienen la competencia de la sanidad animal y vegetal, según la Constitución y los estatutos de Autonomía.

Por eso, ha indicado que el Gobierno de España lo que hace es "contribuir" de una forma "bien significativa", y a partir de ahí, "cada gobierno autonómico tiene que poner de su parte lo que corresponda".

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"Está bien que se saluden positivamente nuestras ayudas, pero también cada uno debe poner su parte al respecto", ha abundado.

Planas ha añadido que la sanidad animal, es uno "de los grandes retos" que se están discutiendo con la Comisión Europea para que se mantengan las ayudas europeas en el próximo marco financiero.

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Se ha referido por ejemplo a las enfermedades de erradicación obligatoria, donde hay una parte de financiación europea y ante las cuales "hace falta una buena respuesta y una buena coordinación administrativa".

"Yo siempre digo que estos temas quedan fuera de la política y fuera de la confrontación política. Sinceramente, tenemos que unirnos para dar respuesta a algo que es un problema real que existe dentro del mundo actual", ha concluido.

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EFE

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