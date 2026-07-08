Montero reitera su "confianza" en Zapatero y ve "normal" su reacción a la actuación "de oficio" de la Agencia Tributaria

La vicesecretaria general del PSOE y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este miércoles que "mantiene intacta su confianza" en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como ha calificado de "normal" tanto la investigación que "de oficio" haya podido abrir la Agencia Tributaria en relación al que fuera líder del PSOE como la reacción que a dicha iniciativa ha tenido el representante socialista.

En una entrevista en La 1 de TVE recogida por Europa Press, María Jesús Montero se ha pronunciado así después de que José Luis Rodríguez Zapatero haya pedido al juez que le investiga en la Audiencia Nacional por el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, y a la Agencia Tributaria (AEAT) que suspendan la investigación fiscal abierta sobre el exlíder socialista y su esposa, Sonsoles Espinosa.

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Mediante dos escritos, el expresidente ha realizado ese movimiento después de que la Agencia Tributaria comunicara al juez que abrió una investigación sobre las obligaciones tributarias de ambos y de sus hijas entre 2021 y 2024.

María Jesús Montero ha defendido este miércoles que "estas cuestiones ponen de manifiesto la independencia de la Agencia Tributaria y, por tanto, el trabajo técnico que guía sus actuaciones", así como ha apuntado que "es normal que se produzca esta situación".

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De este modo, la exministra de Hacienda ha comentado que, "cuando aparece información periodística relativa a determinadas cuestiones, es normal que de oficio la Agencia Tributaria abra investigación para esclarecer aquellas dudas que le aporta la información periodística, o aquella cuestión que le aporta la información que se haya publicado".

"Igual que es normal que, cuando eso ocurre en un procedimiento judicial, pidan la paralización de todas las actuaciones administrativas para que no interfieran en el proceso", ha apostillado la también secretaria general del PSOE andaluz, que en esa línea ha agregado que a ella no le parece "tan rara ninguna de las dos posiciones".

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Montero se ha referido así a aquella posición que "técnicamente lleva a que, de oficio, se abra una investigación", como a la de que "la defensa de Zapatero diga que eso puede interferir en el procedimiento judicial y que, por tanto, lo propio es paralizar esas actuaciones hasta que termine, o hasta que se den indicaciones desde el procedimiento", y ha concluido que "le tocará ahora al juez decidir cuál es el camino que cree que es mejor para el esclarecimiento de la verdad".

A la pregunta de si "mantiene la confianza en Zapatero", María Jesús Montero ha respondido que sí, y ha subrayado que le conoce, tiene "relación, contacto con él", y, como ha dicho "desde el primer día" en que se conoció la investigación sobre el expresidente, mantiene "la confianza" en él.

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Ha agregado que conoce "perfectamente el expediente" del 'rescate' de la aerolínea 'Plus Ultra', y sabe que es "un expediente absolutamente riguroso, en regla", al tiempo que ha señalado que, según lo que a ella le consta, Zapatero "jamás se ha interesado por ningún tipo de empresa, ni por Plus Ultra, ni por ningún tipo de empresa".

"Conozco de su honestidad, conozco también de lo que opina a propósito de los casos de desviación de legalidad que ocurren en nuestros entornos y, por tanto, mantengo intacta mi confianza" en Zapatero, ha zanjado María Jesús Montero.

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SOBRE EL JUEZ PEINADO Y BEGOÑA GÓMEZ

Por otro lado, la líder socialista se ha pronunciado también sobre el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el escrito en el que el juez instructor Juan Carlos Peinado ha replicado a su petición para que se le devuelva el pasaporte que "no sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción".

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Así lo ha expresado Peinado en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que "se reafirma y reitera" en el auto por el que envió a juicio con jurado popular a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y le impuso otras dos medidas cautelares más: prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial.

María Jesús Montero ha sostenido que "hay un grupo de jueces, que puede ser reducido", que "están poniendo de manifiesto que, en términos de oportunidad política, de celeridad" en "la manera de adoptar decisiones cautelares, etcétera", mantienen "un comportamiento absolutamente distinto al que en casos similares se produce cuando la persona acusada" es del PP.

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"Creo que esto es una realidad, una evidencia", y "se podrá discutir qué dimensión tiene, si es de más o menos personas en un sitio o en otro, pero es una realidad", ha añadido la secretaria general del PSOE-A.

Sobre el caso concreto de la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, ha considerado que "es muy evidente lo que ha ocurrido con esta cuestión", y ha sostenido que supone "poner bajo sospecha a servidores públicos, ni más ni menos" que a los escoltas.

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Montero ha criticado además que se ponga "en cuestión" a dicho colectivo en un auto que ha descrito como "bastante original en términos jurídicos, por decir un adjetivo suave", "apelando a que ya se ha producido una situación similar refiriéndose al caso de (Carles) Puigdemont", el expresidente de la Generalitat de Cataluña.

"Creo que ha sido un despropósito y que no tiene ningún tipo de justificación, así que tendrá que responder el juzgado" por qué el juez Peinado "está haciendo extender una sospecha de permisividad con actuaciones irregulares por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha concluido la también exvicepresidenta primera del Gobierno.