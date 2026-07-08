Migraciones se ve respaldado por el Supremo en el proceso de regularización

Madrid, 8 jul (EFE).- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reiterado a los solicitantes de regularización extraordinaria de inmigrantes un mensaje de tranquilidad tras la última decisión del Tribunal Supremo "que respalda la continuidad del procedimiento con total normalidad".

Así lo han manifestado fuentes del Ministerio tras conocer la decisión del Supremo de no plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el real decreto de regularización de extranjeros en este momento procesal.

PUBLICIDAD

Desde el Ministerio muestran "el máximo respeto a los procesos judiciales" y reiteran "la plena confianza en un procedimiento garantista como es el de la regularización extraordinaria, hecho con el máximo rigor, que ha respetado desde el primer momento todos los cauces legales y que cuenta con el respaldo del Consejo de Estado".

Recuerdan que es la segunda ocasión en la que el Tribunal Supremo desestima adoptar medidas cautelares para paralizar el procedimiento, "que sigue desarrollándose con total normalidad una vez concluido el plazo para presentar solicitudes".

PUBLICIDAD

Las citadas fuentes explican que se siguen revisando las solicitudes presentadas y se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España.

Y que todas las solicitudes que se han presentado correctamente, cumpliendo con los requisitos y que no están pendientes de ningún trámite más, están recibiendo la autorización correspondiente a su admisión a trámite. EFE

PUBLICIDAD