Espana agencias

Luis Chacón: "Jugar en el Real Valladolid es una decisión acertada para seguir creciendo"

Guardar
Google icon

Valladolid, 8 jul (EFE).- El nuevo jugador del Real Valladolid, Luis Chacón, aseguró este miércoles, en rueda de prensa, que jugar en el equipo blanquivioleta es "una decisión acertada", porque es un club "con mucha historia", en el que va a poder "seguir creciendo", ya que este es su principal objetivo.

El atacante gallego estuvo acompañado, durante su presentación, por el director deportivo del club vallisoletano, Víctor Orta, quien desveló que Chacón "tenía muchos pretendientes, y ofertas mejores que la del Real Valladolid", pero prefirió jugar a orillas del Pisuerga, lo cual le agradeció.

PUBLICIDAD

Procedente del RD Deportivo, a sus 26 años considera que tras varios cursos en los que ha ido creciendo y aprendiendo cosas nuevas, era el momento de dar un paso más en su carrera y, al ver la confianza que ha depositado el club blanquivioleta en él, no dudó en fichar hasta 2031.

Un contrato muy amplio que, según el media punta blanquivioleta, refleja la confianza que se ha puesto en él desde el principio y la apuesta por su juego, pero no piensa en los años de vinculación al Real Valladolid, sino sólo en esta próxima campaña, en los entrenamientos de cada día y "mejorar para ayudar al equipo".

PUBLICIDAD

En los últimos años, ha progresado de manera notable respecto a su faceta goleadora, y aspira a "mejorar más, temporada tras temporada y que eso repercuta en el equipo para lograr éxitos", porque ha dejado claro que es "un jugador que trabaja para el grupo".

"Es cierto que he retomado esa capacidad de marcar, de asistir, y es importante en mi juego, pero me centro en otras cosas también y, lo más importante, más allá de las cifras, es no dejar de crecer. No me pongo cifras, sino ser mejor curso tras curso", insistió.

Aunque sus derechos federativos pertenecían al Depor, la pasada campaña jugó cedido en la Cultural y Deportiva Leonesa, con la que marcó un gol al Real Valladolid en feudo leonés que dio la victoria a su entonces equipo, sin saber que, meses después, pasaría a defender la camiseta blanquivioleta, continuando en LaLiga Hypermotion (Segunda).

"En ese momento defendía los colores de la Cultural, y estaba centrado en la salvación. No hubo ningún contacto en ese momento con el Real Valladolid. Ahora estoy aquí y daré todo para poder sumar el mayor número de victorias posibles", matizó.

Respecto a su toma de contacto inicial con su nuevo equipo, comentó que ha tenido un buen recibimiento de los compañeros, "un grupo sano, de gente joven y gente con experiencia", y unas primeras sesiones, bajo la dirección de Fran Escribá "con mucha intensidad y ritmo, para llegar en la mejor forma posible a la primera jornada de liga". EFE

mim/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hospital de Barcelona presenta un nuevo medicamento que reduce a la mitad los días de migraña en pacientes sin otras opciones

Más de cinco millones de personas en España sufren de migraña

Un hospital de Barcelona presenta un nuevo medicamento que reduce a la mitad los días de migraña en pacientes sin otras opciones

La princesa Leonor aparece por sorpresa en el primer discurso público de la infanta Sofía y apoya a su hermana pequeña en Zaragoza

La hija mayor de los reyes ha sorprendido con una camisa de rebajas de Zara y un pantalón blanco

La princesa Leonor aparece por sorpresa en el primer discurso público de la infanta Sofía y apoya a su hermana pequeña en Zaragoza

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

La edad y el presupuesto condicionan la primera residencia de quienes se trasladan por trabajo

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

El inesperado giro en el testamento de Valentino: una fundación en Liechtenstein hereda toda su fortuna

El diseñador italiano dejó un patrimonio valorado en cientos de millones de euros que incluye un castillo en Francia, un yate de 46 metros, villas, obras de arte y cuentas bancarias internacionales

El inesperado giro en el testamento de Valentino: una fundación en Liechtenstein hereda toda su fortuna

El Supremo obliga a Interior a facilitar los datos de la nacionalidad de los migrantes internados en los CIE: “Es un avance hacia la transparencia”

La sentencia establece que la Administración no puede limitar el derecho de acceso a la información pública alegando de forma genérica un posible perjuicio para las relaciones exteriores de España

El Supremo obliga a Interior a facilitar los datos de la nacionalidad de los migrantes internados en los CIE: “Es un avance hacia la transparencia”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La Verja de Gibraltar desaparecerá el 15 de julio: así cambiará la frontera entre España y Reino Unido

Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

ECONOMÍA

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

Un joven de 22 años se compra una casa sin hipoteca y por menos de 40.000 euros: “No necesito que me avale nadie”

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”