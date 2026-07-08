Luis Chacón: "Jugar en el Real Valladolid es una decisión acertada para seguir creciendo"

Valladolid, 8 jul (EFE).- El nuevo jugador del Real Valladolid, Luis Chacón, aseguró este miércoles, en rueda de prensa, que jugar en el equipo blanquivioleta es "una decisión acertada", porque es un club "con mucha historia", en el que va a poder "seguir creciendo", ya que este es su principal objetivo.

El atacante gallego estuvo acompañado, durante su presentación, por el director deportivo del club vallisoletano, Víctor Orta, quien desveló que Chacón "tenía muchos pretendientes, y ofertas mejores que la del Real Valladolid", pero prefirió jugar a orillas del Pisuerga, lo cual le agradeció.

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Procedente del RD Deportivo, a sus 26 años considera que tras varios cursos en los que ha ido creciendo y aprendiendo cosas nuevas, era el momento de dar un paso más en su carrera y, al ver la confianza que ha depositado el club blanquivioleta en él, no dudó en fichar hasta 2031.

Un contrato muy amplio que, según el media punta blanquivioleta, refleja la confianza que se ha puesto en él desde el principio y la apuesta por su juego, pero no piensa en los años de vinculación al Real Valladolid, sino sólo en esta próxima campaña, en los entrenamientos de cada día y "mejorar para ayudar al equipo".

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En los últimos años, ha progresado de manera notable respecto a su faceta goleadora, y aspira a "mejorar más, temporada tras temporada y que eso repercuta en el equipo para lograr éxitos", porque ha dejado claro que es "un jugador que trabaja para el grupo".

"Es cierto que he retomado esa capacidad de marcar, de asistir, y es importante en mi juego, pero me centro en otras cosas también y, lo más importante, más allá de las cifras, es no dejar de crecer. No me pongo cifras, sino ser mejor curso tras curso", insistió.

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Aunque sus derechos federativos pertenecían al Depor, la pasada campaña jugó cedido en la Cultural y Deportiva Leonesa, con la que marcó un gol al Real Valladolid en feudo leonés que dio la victoria a su entonces equipo, sin saber que, meses después, pasaría a defender la camiseta blanquivioleta, continuando en LaLiga Hypermotion (Segunda).

"En ese momento defendía los colores de la Cultural, y estaba centrado en la salvación. No hubo ningún contacto en ese momento con el Real Valladolid. Ahora estoy aquí y daré todo para poder sumar el mayor número de victorias posibles", matizó.

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Respecto a su toma de contacto inicial con su nuevo equipo, comentó que ha tenido un buen recibimiento de los compañeros, "un grupo sano, de gente joven y gente con experiencia", y unas primeras sesiones, bajo la dirección de Fran Escribá "con mucha intensidad y ritmo, para llegar en la mejor forma posible a la primera jornada de liga". EFE

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