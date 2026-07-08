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La Xunta activa la prealerta por sequía en 32 municipios de Pontevedra y A Coruña

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Santiago de Compostela, 8 jul (EFE).- La Xunta ha activado este miércoles la situación de prealerta por sequía en 32 municipios de los sistemas del río Lérez (Pontevedra) y del Anllóns y Costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo, ante la escasez "moderada" de agua.

La decisión ha sido tomada por la Oficina Técnica de la Sequía, que acordó también medidas equivalentes a un escenario de prealerta, sin llegar a declararla, en el subsistema de Baiona (Pontevedra).

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Los técnicos tuvieron en cuenta tanto los datos meteorológicos de junio y las previsiones de julio como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez.

Según ha explicado la Consellería de Medio Ambiente en una nota de prensa, desde el punto de vista de la sequía la situación es de "normalidad" en el conjunto de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, pero decidió activar la prealerta como "medida de precaución".

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Hubo un "notable descenso" de los caudales circulantes en el Lérez -con una disminución muy acusada en el último mes- y el Anllóns -reducción de las aportaciones significativa desde mayo-, debido a la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas.

En el caso de Pontevedra y el subsistema de Baiona también se tuvo en cuenta el aumento de población en el verano.

Las previsiones meteorológicas anticipan un inicio de julio marcado por las altas presiones y tiempo seco y una segunda quincena sin cambios significativos pero posibles tormentas locales.

Los municipios afectados en el sistema del Lérez son Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa.

En la cuenca del Anllóns, son Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas.

La ocupación actual de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa se sitúa en el 89,4 %, casi un 9 % por debajo del dato de 2025 pero solo "un poco" por debajo de la media en los últimos diez años.

La prealerta implica realizar un "seguimiento intensivo" de la situación meteorológica y los niveles de ríos y embalses y medidas de concienciación para la ciudadanía.

En los 32 municipios afectados, así como en Baiona, se recomienda a la población un uso "lo más responsable posible del agua", evitando llenar piscinas o regar con agua potable, así como optar por duchas en vez de baños, las funciones eco de los electrodomésticos y cerrar el grifo cuando no se use.

A los municipios se les recomienda minimizar los consumos municipales no esenciales, como baldeos, riego de parques y jardines o duchas de agua potable en las playas.

La Xunta ha solicitado la implicación de los municipios para establecer medidas que consideren apropiadas.

Varios ayuntamientos -algunos no afectados por la prealerta- se adelantaron a la medida y anunciaron restricciones de usos no prioritarios, como Vigo, Baiona, Ponte Caldelas o Santiago. EFE

(foto)

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