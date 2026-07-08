La Bolsa española cae el 0,51 % ante las nuevas tensiones en Irán y la subida del crudo

Madrid, 8 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con una caída del 0,51 % y por debajo de los 19.600 puntos, afectada por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, lo que provoca de nuevo una subida del precio del crudo brent, que suma el 3,26 %, hasta los 76,57 dólares el barril.

En la apertura, el IBEX 35, el principal índica español, se deja ese 0,51 %, hasta los 19.541 puntos. Las ganancias del año son del 12,9 %.

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En la jornada, además de los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, el mercado estará pendiente de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en la que el organismo mantuvo los tipos de interés sin cambios, en un rango de entre el 3,50 % y el 3,75 %. EFE

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