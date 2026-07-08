Investigan la muerte violenta de una mujer y su hija tras un incendio en un piso de Mijas

Málaga, 8 jul (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y su hija de 31, ambas de nacionalidad española, cuyos cadáveres han sido hallados la madrugada de este miércoles en una vivienda en Mijas (Málaga) en la que se ha producido un incendio, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Los efectivos de emergencia han acudido a una vivienda situada en el núcleo de población de Las Lagunas de este municipio tras ser alertados de un incendio, pero tras la correspondiente inspección ocular se ha determinado que se trata de dos muertes violentas.

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La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis sobre las causas de la muerte de ambas mujeres, por lo que se ha desplazado una comitiva judicial para el levantamiento de los cadáveres, que serán trasladados al Instituto Anatómico Forense de Málaga.

El teléfono 112 ha recibido a las 2:15 horas un aviso de que salían llamas y humo de un piso en la calle Tulipán, ha informado el servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

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Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los Bomberos de Mijas. EFE

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