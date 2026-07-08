Feijóo ha presenciado el encierro de San Fermín en Pamplona, protagonizado por los toros de Cebada Gago

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado hasta Pamplona y ha visto desde un balcón el segundo encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 protagonizado por los toros Cebada Gago, que dejan tres personas heridas, una de ellas con una cornada en el brazo que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

Se trata de un joven guipuzcoano de 23 años que ha sufrido un puntazo en el brazo derecho en el tramo de Telefónica que no reviste gravedad, según han indicado en el parte de heridos desde el centro médico.

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Otras dos atenciones se han registrado ya en el interior de la Plaza de Toros. Se trata de un corredor con una contusión con deformidad en pierna, para el que se ha solicitado su traslado al HUN, y otro mozo con una hemorragia no masiva por caída en un brazo.

El líder de los 'populares' ha llegado hasta la capital navarra después de su visita este martes a Vizcaya, donde se reunió con el Círculo de Empresarios Vascos con el objetivo, como contó Europa Press, de captar voto de centroderecha en el caladero electora del PNV.

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Allí, además, Feijóo anunció que su compromiso es presentar "antes de las próximas elecciones" una "Estrategia de Competitividad Industrial para mejorar las condiciones de las empresas".