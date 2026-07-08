El Gobierno busca frenar la falta de funcionarios con la mejora de la insularidad balear

Palma, 8 jul (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha explicado este miércoles que la mejora del plus por insularidad en Baleares para empleados públicos persigue que las plazas en el archipiélago sean más "atractivas", con el fin de combatir la falta de trabajadores en la comunidad.

Lo ha asegurado en una rueda de prensa en Palma tras una reunión con los sindicatos UGT y CSIF, con los que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo para elevar un 100 % las indemnizaciones por residencia de los empleados públicos estatales residentes en Mallorca y más de un 300 % en Menorca, Ibiza y Formentera.

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Con el acuerdo, ratificado en el Consejo de Ministros, los 11.176 empleados de la Administración General del Estado en Baleares pasarán a percibir las mismas indemnizaciones por residencia que cobran los funcionarios destinados en Canarias.

La revisión de estas cuantías responde al compromiso recogido en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo y el Servicio a la Ciudadanía, firmado con los sindicatos en noviembre de 2025, que contemplaba revisar durante 2026 las indemnizaciones por residencia e insularidad y las compensaciones por razón de servicio.

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La actualización se debe al encarecimiento del acceso a la vivienda y la necesidad de adaptar estas compensaciones a la realidad socioeconómica actual de Baleares.

España ha asegurado que el acuerdo no agota las "reivindicaciones" sindicales, pero es un paso que "no se había visto en décadas", puesto que "mejorar las condiciones de los servidores públicos es mejorar el servicio público en el estado del bienestar".

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"Tenemos que ser conscientes de que vivimos en un país plural, diverso, autonómico y tenemos que entendernos entre unos y otros. Tenemos que ser empáticos entre territorios", ha manifestado el ministro, que ha hecho énfasis en la necesidad de garantizar el acceso a los servicios públicos de toda la ciudadanía.

Ha insistido en la voluntad que las islas sean "más atractivas" para los funcionarios con el fin de poder cubrir "todas las plazas" necesarias en el archipiélago que sirvan para la cobertura de los servicios públicos.

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Por su parte, los representantes de CSIF y UGT, que ven el acuerdo como un "buen primer paso", han instado al Gobierno a seguir negociando para equiparar en todos los trabajadores el plus de insularidad, ahora distinto en función de la categoría, e incentivos, para que se quieran quedar.

Desde CSIF han recordado que está en riesgo "cubrir los servicios públicos", puesto que hay personas "que renuncian a la plaza porque venir a trabajar a Baleares es un lujo para ellos".

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No obstante, ha celebrado que el Gobierno reconozca ahora "el desfase que hay entre la indemnización y el coste real que supone residir en las islas".

Una posición similar a la sostenida por UGT, que le ha "puesto deberes" al ministro con el fin de que la segunda fase de la negociación se desencalle en septiembre a la vez que ha pedido que se equipare el complemento entre categorías funcionariales. EFE

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