El fiscal pide al juez que investiga al novio de Ayuso que permita analizar su tributación

Madrid, 8 jul (EFE).- La Fiscalía ha pedido al juez que investiga por presunta corrupción en los negocios a Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, que permita acceder a su información tributaria y de la Seguridad Social, ya que lo contrario generaría "un perjuicio al interés público", en línea con lo que ya expuso la UCO de la Guardia Civil al juez en un escrito.

Así se expone en el recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid por el fiscal anticorrupción que ejerce la acusación en la pieza separada en la que el magistrado Antonio Viejo investiga si la compra por parte de González Amador de una empresa de estética a la mujer del presidente de Quirón Prevención tenía como verdadera finalidad "satisfacer una comisión".

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Este procedimiento discurre aparte de la causa principal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que el empresario está a la espera de fecha de juicio por un presunto fraude a Hacienda de unos 350.000 euros.

La Fiscalía ha recurrido la decisión del juez, dictada el pasado 10 de junio y ratificada el 26, por la que accedía a que se investigasen las cuentas de Alberto González Amador pero no que se requiriera información tributaria y de la Seguridad Social, alegando el magistrado que con lo primero "pudiera ya obtenerse un conocimiento suficiente a los fines indagatorios", en ese momento procesal.

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El fiscal anticorrupción alega por el contrario que "ya se ha autorizado la medida indagatoria más invasiva en la intimidad económica de los investigados", que son González Amador y Gloria Carrasco, mujer del presidente de Quirón Prevención.

Añade que, como expuso la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al juez tras conocer su decisión del 10 de junio, "no contar con la información tributaria dificulta enormemente el cumplimiento de la encomienda que se ha realizado".

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Detalla en este punto que los investigadores explicaron que es "de gran relevancia" contar con la información tributaria que pueda aportar la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre las diferentes personas físicas y jurídicas relacionadas con los hechos investigados, porque se trata de "informaciones complementarias cuyo análisis debe efectuarse de forma conjunta, en tanto en cuanto es relevante observar las similitudes y, sobre todo, las diferencias que puedan observarse".

"Se considera indispensable contar con ambas vertientes de una misma información, bancaria y tributaria", recuerda el fiscal que argumentó la UCO.

La Fiscalía incide en que "diferir a un momento posterior" la solicitud de información a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando se trata de "información que ya se sabe que va a ser necesaria", genera "un perjuicio al interés público y a los investigados, dado que alarga innecesariamente la duración de la instrucción del procedimiento".

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Este escrito, fechado el 29 de junio, trasciende después de que el martes se supiese que PSOE y Más Madrid -que ejercen la acusación popular en la causa- han pedido al juez que amplíe el procedimiento e investigue si se ha podido producir un delito fiscal en sus negocios con Quirón Prevención y que llame a declarar como investigado al director de la compañía, Fernando Camino. EFE