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Detenidos dos empleados de un pub por presunta agresión sexual a una menor y a una joven

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Alicante, 8 jul (EFE).- Dos trabajadores de un pub de la ciudad de Alicante han sido detenidos por presunta agresión sexual a una menor de 17 años y a una joven de 18, tras haber sido denunciados, según han informado este miércoles a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 27 de junio, cuando ambas jóvenes estaban en el establecimiento donde tomaron unas consumiciones con los dos empleados, de 23 y 37 años, que trabajan como camareros en el local.

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En un momento dado, la menor se dirigió a los aseos acompañada por uno de ellos, donde, según su versión, sufrió una agresión sexual con penetración.

A su vez, la joven de 18 años también ha denunciado que el otro empleado supuestamente le hizo tocamientos en las nalgas y los pechos sin su consentimiento. EFE

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