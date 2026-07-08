Auxilian y desembarcan en Lanzarote a 123 personas que iban hacinadas en una neumática

Las Palmas de Gran Canaria, 8 jul (EFE).- Salvamento Marítimo ha auxiliado la madrugada de este miércoles a 123 personas que iban hacinadas en una neumática y las ha desembarcado en Lanzarote con evidentes síntomas de deshidratación y malestar general por las duras condiciones de su travesía marítima iniciada en Tan-Tan (Marruecos).

El mar en calma y el fuerte calor ha acompañado a estas personas en su viaje por la ruta canaria, donde los servicios de emergencia no recuerdan haber asistido antes a una embarcación de estas características tan sobrecargada.

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La tripulación de la Salvamar Al Nair ha sido la encargada de socorrer a esta expedición, que puso tierra en Lanzarote en torno a la 1:15 horas, según han informado a EFE fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

Cuando aún se atendía a estas personas llegaban al norte de Lanzarote, por sus propios medios, otras 28 personas, en esta ocasión a bordo de una patera de madera que arribó a Arrieta, en el municipio de Haría.

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Los servicios de emergencia están alertados de la presencia de más embarcaciones precarias con inmigrantes cerca de la isla, a cuya travesía contribuye la calma que registra el mar, han apuntado las mismas fuentes. EFE